Besteiro propone la creación de un banco público de alquiler para afrontar un «momento de emerxencia habitacional»

ADRIÁN BAÚLDE

«Falar das cousas que importan coa xente que sabe». Ese es el objetivo de los Diálogos con Raíz que el PSdeG está organizando sobre algunas de las cuestiones que la formación del puño y la rosa considera prioritarias para Galicia. Este sábado, en Vilagarcía, tocó abordar la problemática de la vivienda. O, en palabras de López Besteiro, de las posibilidades y medidas que se deben poner en marcha para salir del «momento de emerxencia habitacional» que se atraviesa aquí, igual que en muchos otros lugares. Precisamente por eso, durante la jornada de reflexión y debate tomaron la palabra en la mesa política Silvia Paneque, consejera de territorio y vivienda en Cataluña; Denis Itxaso, consejero de Vivienda del gobierno vasco y Marina Gonçalves, ex ministra de ese mismo ramo en Portugal. Estas tres voces esbozaron algunas de las medidas que desde el ámbito socialista se han puesto en práctica para intentar resolver el problema de la vivienda. Son medidas que pasan, básicamente, por apostar por la vivienda pública, bien sea con la construcción de nuevos edificios como con la rehabilitación de los que están vacíos. Pero ese es un objetivo que llevará su tiempo. Y «los tiempos del urbanismo y de las viviendas no son los los tiempos de las familias», según señaló Itxaso. Por esa razón, sin abandonar nunca los objetivos a largo plazo, se impone tomar medidas más inmediatas que permitan aliviar la presión. Es en ese horizonte temporal donde propone Besteiro la creación de un «banco público de alugueiro», una experiencia que ya funciona en Euskadi con éxito. El gobierno vasco actúa como mediador entre el propietario de un inmueble vacío y los demandantes de vivienda en régimen de alquiler. El propietario percibe un canon de la Administración, por un valor que está por debajo del precio de mercado, pero que se ve compensando «porque le aseguramos que van a cobrar el primero de cada mes y que la vivienda la van a recuperar tal y como estaba. Además tienen bonificaciones del 50% en los ingresos que perciben por el alquiler, y de un 95 % por el IBI», según explicó el consejero vasco. Según señaló, este es un programa caro, pero que está funcionando y que deberá completarse, en un plazo razonable de tiempo, con penalizaciones en el IBI a las viviendas vacías.

Besteiro señaló que un modelo similar a este «suporía un cambio real no acceso á vivenda, priorizando ás familias con máis necesidades e asegurando que os propietarios teñan todas as garantías». Desde su punto de vista, la mediación de la Administración reduciría «as relacións entre propietarios e inquilinos, freando prácticas irregulares que dificultan o acceso ao alugueiro».

Este banco público de alquiler Galicia permitirá, dicen los socialistas, hacer frente a «un mercado de alugueiro roto, que non pode solucionarse con parches, cunha suba interanual dos prezos que en Vilagarcía alcanzou o 25%, a máis alta de Galicia». La situación, dice Besteiro, sigue agravándose «pola proliferación descontrolada de vivendas turísticas, que expulsa aos veciños dos seus barrios en cidades como Santiago de Compostela». Ante ese escenario, el líder del PSdeG criticó la «falta de acción do goberno autonómico», recordando que desde el 2009 se han construido 6.313 viviendas públicas frente a las 7.241 impulsadas durante los cuatro años de gobierno bipartito encabezado por Emilio Pérez Touriño. Retomar esa política de construcción de vivienda pública y de rehabilitación de viviendas vacías, así como agilizar la declaración de zonas tensionadas, son otras de las propuestas formuladas por el PSdeG para resolver un problema que no hace más que crecer. «Non podemos aceptar que vivir dignamente sexa un luxo. Nós estamos aquí para asegurar que o dereito á vivenda se cumpra, con propostas reais e medidas efectivas que devolvan a esperanza á xente», concluyó el líder del PSdeG.