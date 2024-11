La decimoctava asamblea del BNG servirá para apuntalar el liderazgo de Pontón y mantener una estrategia continuista

PACO RODRÍGUEZ

El BNG aspira a reunir el próximo 1 de diciembre a unas dos mil personas en el Palacio de Congresos de Santiago, es decir, completar todo el aforo del recinto en el que tendrá lugar su decimoctava asamblea general. Esta cita, que se celebra cada tres años, servirá para apuntalar el liderazgo de Ana Pontón, que se ha presentado ya tres veces consecutivas como candidata a la Xunta, y para mantener la misma estrategia que ha llevado al frente a cosechar un resultado histórico (25 diputados en O Hórreo) y consolidar su posición como alternativa el PPdeG.

La estrategia política del Bloque pasa por poner el foco en asuntos como la AP-9, la sanidad o la energía, que tan buenos réditos electorales le ha reportado en los últimos años. Esto es, el frente seguirá la máxima de no tocar lo que funciona, y eso pasa porque prevalezcan los mensajes que llegan a la gente y se solapen los de índole ideológica, como la autodeterminación, mucho más controvertidos.

Bajo el Coa túa forza, Galiza gaña, los nacionalistas quieren preparar así el terreno para las municipales del 2027 y el asalto a la Xunta en el 2028, tal y como han avanzado esta mañana en Santiago Xavier Campos, responsable de Comunicación, y Lucía López, de Organización. Ambos han insistido en que el reto es seguir ampliando la base social y demostrar que el Bloque, en contra de lo que muchos creen, no tiene techo electoral.

A falta de que confirmen su participación, entre las delegaciones invitadas estará Anova, la fuerza liderada por Beiras (que debatirá este sábado sobre la conveniencia o no de integrarse en el frente), además de EH Bildu y ERC, sus socios en el Parlamento europeo. Más allá de los mensajes de interés ciudadano, a los que previsiblemente hará referencia Ana Pontón en su discurso, habrá que estar pendientes de qué aparece en los documentos políticos. En las bases y cuadros del BNG, a diferencia de otras organizaciones, la ideología no es una cuestión secundaria. Y mucho menos para el partido que lidera la estrategia política desde su fundación en 1982: la Unión do Povo Galego (UPG), una organización marxista leninista.

A pesar del éxito cosechado en las pasadas autonómicas, el resultado electoral dejó un cierto poso de decepción, tal vez alimentado por unas expectativas desmesuradas: el PP en Galicia es un muro muy difícil de derribar. Y así lo ha comprobado la propia Pontón, que se presentó en el 2016, el 2020 y el 2024, tres citas en las que los populares obtuvieron holgadas mayorías absolutas.

La experiencia electoral, sin embargo, revela que la consecución del Gobierno de la Xunta no solo depende de la buena salud del Bloque, ni de cómo lo hagan ellos, sino también de los socialistas, que viven horas francamente bajas. Porque hasta el momento, dada la correlación de fuerzas, todo se ha reducido a un juego de suma cero. Lo que gana el BNG lo pierden los socialistas. Preguntado por esta cuestión, Xavier Campos ha asegurado que los datos que maneja la organización muestran la ascendencia cada vez mayor del nacionalismo en la gente joven y que o «corpo electoral do PP non é inamobible». En este sentido, entiende que, de seguir trabajando en la misma línea, la posibilidad de un cambio en la Xunta será mucho mayor en el 2028 que en las elecciones del pasado mes de febrero. «Hai unha vaga de fondo que está aí», explica.