Rueda afea a Pontón que quiera convertir la comisión que investiga los contratos de la Xunta en un juicio paralelo a Feijoo

PACO RODRÍGUEZ

El rumbo de la comisión parlamentaria que investigará los contratos de la Xunta, una iniciativa del Bloque apoyada por el PSdeG y que contó con el voto en contra del PP, ha propiciado esta mañana un duro enfrentamiento en O Hórreo entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la líder de la oposición, Ana Pontón. En la sesión de control, el máximo jefe del ejecutivo gallego ha acusado a la líder nacionalista de querer aprovechar la comisión para hacer un juicio paralelo a Feijoo y para convertirla en una plataforma de difamación. Y ha insistido en que el informe de los letrados de la Cámara avala el trabajo hecho. «Señora Pontón, as normas están para cumprilas. De que calidade democrática fala? A calidade democrática é a da única forza que apoiou o pucherazo de Maduro? Vostedes o que queren é un xuízo», ha insistido Rueda.

Previamente, en su pregunta y en su intervención, la portavoz del Bloque había puesto el foco en cómo usa el PP su mayoría absoluta para impedir el control democrático de la acción del Ejecutivo gallego. Pontón recordó que los populares primero votaron en contra de la comisión y ahora se han dedicado a torpedearla. «Estamos antre unha deriva autoritaria e antidemocrática e autoritaria sen precedentes, todo para salvar a Feijoo», ha insistido. Según el Bloque, el expresidente no era un compareciente cualquiera. «O que lles preocupa é que o máximo responsable veña a render contas. Estamos falando de algo serio, porque entre o 2018 e o 2023 a empresa Eulen, que dirixe a irmá de Feijoo, recibiu 1.311 contratos a dedo por 5 millons de euros; e a empresa do seu cuñado levou15 millóns durante a pandemia, unha das maiores beneficiadas. Non o decimos nós, dío Contas», expuso la líder nacionalista.

En su turno de réplica, Alfonso Rueda ha preguntado al Bloque si está en condiciones de decir públicamente si nunca nadie de su organización con responsabilidades de gobierno ha firmado contratos menores. El PP insiste en que ha actuado siempre con total transparencia y que no hay ningún informe que haga un solo reparo de legalidad. Y recuerda que Eulen era una empresa con la que ya venía contratando la Administración gallega antes de la llegada de Feijoo a la Xunta, en el año 2009.