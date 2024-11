Los servicios jurídicos del Parlamento rechazan el intento del BNG de reorientar la investigación sobre los contratos de la Xunta

Foto de archivo de un pleno del Parlamento de Galicia PACO RODRÍGUEZ

Los Servizos Xurídicos del Parlamento de Galicia, en un informe firmado por todos sus letrados, han rechazado el escrito presentado por el BNG para revocar el plan de trabajo de la comisión de investigación de contratos de la Xunta. Los nacionalistas y el PSdeG han criticado el calendario y las comparecencias aprobadas por la mesa de ese órgano, que preside la diputada del PPdeG Elena Candia, pero los servicios jurídicos avalan esas decisiones.

El informe afirma que el hecho de que el Bloque impulsase la comisión no evita que ese organismo esté sujeto al reglamento ordinario de la Cámara, en la que el PPdeG tiene mayoría absoluta. «Unha vez que se crea un órgano parlamentario por iniciativa dun suxeito facultado (...), o grupo parlamentario promotor (...) non conserva nin adquire ningún dereito sobre o órgano (...) distinto dos dereitos e facultades que o regulamento lles confire ao resto dos grupos», dice el documento.

Además, el argumento de que hay «un suposto dereito particular do grupo parlamentario promotor» de la comisión para que «se impoña a súa vontade» sobre las personas llamadas a comparecer o a la documentación que se requerirá «non pode xuridicamente admitirse», porque «non ten cobertura regulamentaria» y «non resulta conciliable co principio democráticos das maiorías aplicable aos parlamentos». Esa conclusión está avalada en el informe por varias sentencias del Tribunal Constitucional.

Además, el servicio jurídico de O Hórreo afirma que los diputados que han solicitado la comisión no se convierten por ello en parlamentarios «de mellor condición» que los demás. Tampoco sus votos «teñen maior valor nin contan con voto de calidade, porque non existe previsión regulamentaria a este respecto que o sustente».

En conjunto, los juristas afirman que «unha vez creada a comisión de investigación, tanto as normas de funcionamento como o plan de traballo e os outros acordos que deban tomarse, sométense ao principio democrático de adopción de acordos por maioría».

Además, el informe rechaza que se haya alterado el objeto de la comisión de investigación. Recuerda que «todos os grupos parlamentarios tiveron ocasión de defender o contido das súas achegas e propostas e replicar as propostas dos demais, producíndose ademais a votación de todas elas, con carácter previo á votación da proposta de plan de traballo elaborada pola mesa da comisión», y añade que «a decisión de non incluír comparecencias ou solicitudes de información tampouco afecta ao núcleo do dereito de participación do artigo 23 da Constitución, pois debe terse en conta que é o órgano competente para tomar tal decisión».

Finalmente, los servicios jurídicos concluyen que «os acordos tomados pola mesa da comisión e pola propia comisión axustáronse, segundo quedou exposto, ao previsto no regulamento e nas normas reguladoras dela». Además, «os grupos parlamentarios interviñeron no debate e votación tanto das achegas presentadas (...) para os efectos da elaboración da proposta de plan de traballo por parte da súa Mesa como da proposta de plan de traballo, na sesión do día 8 de novembro. Dese debate e votación, levado a cabo conforme ao previsto no regulamento da cámara e das normas reguladoras da comisión, resultou o plan de traballo».