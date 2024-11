Pontón llama a ampliar la base social del nacionalismo y a convertir al BNG en la fuerza hegemónica de Galicia

PACO RODRÍGUEZ

El BNG celebrará el próximo 1 de diciembre su decimoctava asamblea nacional. Una cita que coincide con las mayores cotas de representación del nacionalismo gallego en su historia: 25 diputados en el Parlamento gallego y la consolidación como fuerza líder de la oposición. En este contexto, y sin que nadie cuestione internamente el liderazgo de Ana Pontón, el Bloque tiene ante sí un enorme desafío: seguir ampliando su base social y lograr, por fin, dar el salto a la Xunta. Porque a pesar del éxito cosechado en las pasadas autonómicas, el resultado electoral dejó un cierto poso de decepción, tal vez alimentado por unas expectativas desmesuradas: el PP en Galicia es un muro muy difícil de derribar. Y así lo ha comprobado la propia Pontón, que se ha presentado ya tres veces consecutivas como candidata a la Xunta.

«Temos que seguir centrando o noso traballo no que realmente lle dá sentido á política: ocuparse dos problemas da xente e dar solucións», proclamó este sábado Pontón en Santiago durante la celebración del Consello Nacional, el máximo órgano entre asambleas. Toda una declaración de intenciones del Bloque que saldrá de la próxima asamblea y que seguirá la máxima de no tocar lo que funciona. Es decir, colocar en la primera línea de la agenda los asuntos de interés ciudadano (la AP-9, la sanidad, la energía) y relegar aspectos de índole ideológica, más controvertidos socialmente y que pueden remar en la dirección contraria para recabar más apoyo social. Esto es, la soberanía o las alianzas con otras fuerzas independentistas, por ejemplo. Cuestiones que irán en los documentos políticos, como ha ocurrido siempre, porque en las bases y cuadros del BNG, a diferencia de otras organizaciones, la ideología no es una cuestión secundaria. Y mucho menos para el partido que lidera la estrategia política desde su fundación en 1982: la Unión do Povo Galego (UPG), una organización marxista leninista.

«Encaramos a asemblea no mellor momento da nosa historia e co reto de fortalecer o proxecto e a organización para liderar Galiza», ha advertido la líder nacionalista sobre el momento político. La experiencia electoral, sin embargo, revela que la consecución del Gobierno de la Xunta no solo depende de la buena salud del Bloque, ni de cómo lo hagan ellos, sino también de los socialistas, que viven horas francamente bajas. Porque hasta el momento, dada la correlación de fuerzas, todo se ha reducido a un juego de suma cero. Lo que gana el BNG lo pierden los socialistas, mientras el PP, una cita tras otra, mantiene una holgada mayoría absoluta.

En su discurso ante los miembros del Consello Nacional, Pontón ha vuelto a insistir en que el Bloque, pese a los vaticinios más pesimistas, «é unha organización que non ten teito», una estrategia de la portavoz para insuflar ánimo a los cuadros y a las bases para que perseveren en el trabajo, sin descanso, conscientes de que en el 2028 habrá mucho más en juego porque, de repetirse la foto actual, cundirá un desasosiego mucho mayor.

En línea con lo expresado en sus comparecencias recientes, Pontón insistió en colocar al Bloque como la gran alternativa al PP y criticó con dureza al presidente Rueda, sometido, según ella, a los intereses de Madrid y de las grandes empresas eólicas.

El futuro de Anova

Por otra parte, el que fuera alcalde de Santiago y actual portavoz de Anova, Martiño Noriega, ha puesto en valor la generosidad mostrada por la formación con el BNG, para la que pidió el apoyo en los últimos comicios nacionales, europeos y autonómicos, pero ha dejado claro que «non quere ser un agxente pasivo que só pida o voto».

«Anova non ten vocación de espectadora», ha asegurado en una entrevista concedida a Europa Press. El exregidor santiagués ha asegurado que en la asamblea del próximo sábado no estará encima de la mesa una posible integración en el Bloque, pero ha advertido que «iso non é incompatible co feito de que si queremos reafirmarnos nese vial estratéxico», dejando así la puerta abierta a dar ese paso en el futuro.