O PSdeG súmase á marcha de Queremos Galego e pide unidade para reverter a perda de falantes

PSDEG | EUROPAPRESS

O PSdeG súmase á manifestación do próximo 17 de novembro organizada pola plataforma Queremos Galego co obxectivo de articular unha declaración unitaria que permita medidas ben planificadas e ben dotadas economicamente para reverter a perda do uso do idioma propio.

Así o sinalou este xoves o secretario xeral do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, tras reunirse con representantes da organización, con quen coincidiu na necesidade de poñer en marcha un cambio de rumbo nas políticas sobre o galego. Besteiro incidiu en que hai que traballar para «evitar» que o seu uso siga caendo e, neste sentido, lembrou que «unha das primeiras propostas que lle trasladou a Rueda ao comezo desta lexislatura foi un gran pacto en favor da lingua».

A xuízo do socialista, o presidente da Xunta debe «poñer sobre a mesa medidas urxentes» articuladas arredor dun programa de traballo e de fondos, polo que este compromiso, entende, ha de estar reflectido nos orzamentos do 2025.

Besteiro demandou a posta en marcha de medidas dado que os últimos datos son terribles, xa que reflicten que o noso idioma desapareceu por completo das vidas do 50 % das persoas menores de 30 anos.Ante esta situación, considera que o presidente galego «debe asumir responsabilidades propias para poder avanzar e non xogar ao escapismo».