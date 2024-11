El PSdeG reunirá en diciembre al comité que fijará el calendario de su congreso, previsto para inicios de la primavera del 2025

El portavoz del PSdeG, Julio Torrado. PSDEG

El portavoz de la ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha anunciado este lunes que su partido convocará en diciembre el comité nacional que se encargará de delimitar el calendario del próximo congreso de la organización a nivel gallego. Una cita que tendrá lugar después de que el PSOE celebre en Sevilla a finales de este mes de noviembre su 41 congreso federal, en el que está prevista la participación de una delegación de esta autonomía, con José Ramón Besteiro a la cabeza, y en el que los socialistas gallegos esperan tener una posición de relevancia. «O comité nacional galego reunirase no mes de decembro para convocar oficialmente o congreso galego, previsto para finais do inverno ou comezos da primavera do próximo ano, coa intención de actualizar o programa político e reforzar o compromiso coas políticas sociais e democráticas que benefician a toda a cidadanía galega», ha explicado Torrado.

Otro de los temas centrales tratados en la reunión de la ejecutiva este lunes ha sido el ciclo de conferencias y coloquios Diálogos con Raíz, con el que el PSdeG está promoviendo debates sobre temas de actualidad en Galicia con expertos de diversos ámbitos. Este mes de noviembre, se organizarán tres encuentros clave: el día 9 en Santiago de Compostela sobre financiación y distribución de competencias; el día 16 en Pontevedra, con una jornada sobre igualdad y la creación de la escuela de pensamiento feminista del PSdeG; y el día 23 en Santiago, centrado en el acceso a la vivienda, un problema urgente y de relevancia para las gallegas y gallegos, según ha explicado Torrado.