Prohibido comer mientras se conduce

En la imagen, captada por un helicóptero de la DGT, se aprecia a un camionero comiendo un yogur. DGT

¿Está permitido comer mientras se conduce? La respuesta es no. Lo saben bien los 14 conductores gallegos (90 en el conjunto de España) que fueron denunciados en una semana (del 7 al 13 de octubre) de controles especiales de la Guardia Civil de Trafico para vigilar las distracciones al volante. Una de las infracciones detectadas fue la de comer conduciendo. Es cierto que esa no es la que más se comete, como revelan los datos contabilizados por la Dirección General de Tráfico, pero sí es considerada de riesgo. Se trata de una infracción que solo puede ser observada por los agentes cuando alguien lleva la comida en la mano, es decir, cuando es visto comiendo un bocadillo o una fruta, por ejemplo, o degustando un yogur, como le sucedió hace dos años a un camionero grabado con el vaso de un yogur en una mano y con la cucharilla en la otra.

Sin llegar a esa exageración, lo cierto es que comer mientras se conduce no está permitido. Y no es algo nuevo, es así desde hace años. Es verdad también que esa prohibición no figura recogida de forma expresa en el Reglamento General de Circulación, pero es una de las acciones que se agrupan en el artículo 18 referido a «otras obligaciones del conductor», entre las que destaca en primer lugar que quien está al volante «está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía».

En ese precepto tan amplio entra todo lo referido a las distracciones, desde comer o beber mientras se está conduciendo, a buscar objetos en la guantera, distraerse con los pasajeros o intentar ponerse el cinturón de seguridad con el vehículo en marcha. También está prohibido leer, infracción que cometió hace unos años el conductor de una furgoneta que fue captado desde un helicóptero de Tráfico pasando las hojas de una novela mientras circulaba por una carretera nacional cerca de Bergondo. Por tanto, ni comer, ni beber, ni leer. Incluso puede ser denunciado quien vaya fumando si se considera que el cigarrillo en la mano puede limitar «la libertad de movimientos» del conductor. Llama la atención que esas infracciones estén calificadas en la normativa como leves, con multas de 80 euros, cuando Tráfico las considera distracciones peligrosas que pueden provocar un accidente.

En la semana de controles especiales, las patrullas de Tráfico detectaron otras conductas más graves. La más numerosa fue la de los conductores sujetando el móvil con la mano, con 519 denuncias en Galicia. Esta infracción aumentó un 10 % en el conjunto de España, pese a que es una de las que generan mayor riesgo y a que está castigada con la pérdida de 6 puntos del carné.

En el aspecto más negativo es destacable que muchos de los conductores que fueron parados por la Guardia Civil a causa de distracciones en las carreteras gallegas cometieron infracciones mucho más graves, como los 117 que superaban la tasa de alcohol o los 113 que dieron positivo en drogas.