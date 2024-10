Manifestación por la vivienda en Madrid para pedir la bajada de los alquileres

Miles de personas, unas 12.000 personas, según datos provisionales de la Delegación de Gobierno de Madrid, se han congregado este domingo en las inmediaciones de la madrileña estación de Atocha,en Madrid, para secundar la manifestación, convocada por el Sindicato de Inquilinas y casi 40 colectivos más, que busca emplazar a que haya una bajada del 50 % en el precio de los alquileres.

Aunque el inicio de la manifestación, que lleva por lema Se acabó. Bajemos los alquileres y se convoca como posible antesala de una huelga de alquileres, estaba programado para las 12.00 horas, la multitud ha comenzado unos minutos más tarde a caminar desde Atocha hasta Cibeles, informa Efe.

«Madrid será la tumba del rentismo», «Madrid ya no aguanta, Madrid se levanta» o «Los caseros nos roban el sueldo» son algunos de los cánticos que se han escuchado en esta convocatoria en la que también se pide la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

La manifestación finalizará en la intersección de las calles Gran Vía y Alcalá, frente al Edificio Metrópolis, y se desarrolla a la par que otras marchas convocadas en diferentes puntos del país.

«Se les ha acabado el tiempo»

La portavoz del Sindicato de Inquilinas que ha convocado este domingo manifestaciones por la subida de los precios del alquiler, Valeria Rapu, ha declarado que a caseros, patronal y Gobierno se les ha acabado el tiempo, ya que «no hay policías, juzgados ni matones» suficientes para parar la protesta.

A la movilización se han sumado, entre otros, CC OO, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción o el Sindicat de Llogateres, que ha convocado una manifestación en la Plaça de Correus de Barcelona.

En declaraciones a EFE, Rapú ha explicado que la manifestación es «histórica», y ha recordado a gobiernos y a políticos que también se les acabó el tiempo, ya que los inquilinos no quieren «promesas vacías», sino que exigen y necesitan que se bajen los alquileres.

Las autoridades no han aprovechado ninguna oportunidad para paliar esta situación, dice la portavoz del sindicato, que añade que solo les queda asumir sus responsabilidades, de ahí que la plataforma haya exigido la dimisión de la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, «que se vaya a su casa, a alguna de las muchas que tiene».

También ha hecho un llamamiento a la gente que vea la manifestación por televisión, para que comprueben que son «miles, millones los que tomamos las calles y sostenemos este sistema rentista y parasitario con nuestro trabajo», con más poder que «ningún casero ni ningún rentista».

A partir de mañana, el Sindicato de Inquilinas tiene previsto organizarse «en todos los barrios de Madrid y del Estado frente a este sistema injusto», ha añadido.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reivindicado que las casas «son para vivir y no para especular» y ha exigido la prohibición de los fondos buitres. «En España durante décadas el bipartidismo del Partido Popular y el Partido Socialista ha permitido que la vivienda sea un bien para especular, para invertir y sacarle rentabilidad. Eso no puede seguir siendo así, las casas son para vivir», ha criticado este domingo,durante su participación en la manifestación, en la que también ha afirmado que «necesitamos prohibir la compra de vivienda que no sea para vivir en ella. Necesitamos una moratoria inmediata de todos los pisos turísticos y necesitamos que bajen los alquileres».