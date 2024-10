El PP presidirá la comisión que impulsó el BNG para investigar los contratos de la Xunta y el sobrecoste del hospital Álvaro Cunqueiro

Sandra Alonso

No hubo sorpresas. El PP se ha valido de su holgada mayoría en la Cámara para asegurarse el control de la comisión que investigará en el Parlamento los contratos pospandemia y la construcción del hospital Álvaro Cunqueiro, una iniciativa propuesta por el Bloque y apoyada por el PSdeG. Esta misma mañana ha quedado formalmente constituida. Los populares han hecho valer sus nueve votos para que Elena Candia y Carmen Pomar, ocupen, respectivamente, la presidencia y la vicepresidencia. Y se han abstenido para que Luis Bará, del BNG, sea el secretario.

De este modo, no ha prosperado la propuesta de la nacionalistas y socialistas, que demandaba que la comisión la dirigiesen precisamente quienes habían defendido su constitución. Porque fueron los nacionalistas quienes hicieron posible esta comisión tras la negativa del PP, al hacer valer la potestad que le otorga el reglamento del Parlamento para poder impulsarla, al contar con un tercio de los representantes (25 diputados). Ahora bien, solo pueden promover una. Una bala que han agotado justo al comienzo de la legislatura.

Formalizado el trámite, Ana Pontón, portavoz nacional del Bloque, ha avanzado que su grupo presentará un plan de trabajo riguroso para investigar «os chanchullos do PP na contratación pública». En línea con lo expresado en otras ocasiones, la nacionalista ha pedido al grupo mayoritario de la Cámara que no obstaculice los trabajos de la Cámara para esclarecer por qué la Xunta contrató con empresas vinculadas a familiares y amigos de altos cargos populares, principalmente la multinacional Eulen, y por qué se eligió el modelo de contratación privada del Hospital Álvaro Cunqueiro, que supuso (tal y como refleja un informe de Contas) un sobrecoste de 166 millones de euros. Pontón también ha pedido que la comisión se asemeje en su funcionamiento a las que existen ya en el Congreso. Es decir, que el compareciente se someta a las preguntas directas del parlamentario, de forma que no pueda esquivar las cuestiones que se planteen.

«Lamentamos que a forza política que impulsou a comisión non poda presidila, como pedimos; se o PP estivera tan tranquilo non tería esta contención á hora de que haxa a máxima transparencia», ha asegurado Pontón, quien ha advertido que estamos ante uno de los grandes asuntos que marcará esta legislatura, una cuestión de vital relevancia: cómo se gestionan los recursos públicos y si se hace en favor de empresas vinculadas al PP. Uno es el caso de Eulen, dirigida en Galicia por la hermana de Alberto Núñez Feijoo, una compañía que ya venía contratando con la Xunta antes de la llegada del líder del PP a la Xunta, que se produjo en el 2009.

Por su parte, el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, también ha considerado poco coherente que presida la comisión quien se había opuesto a ella. «Nestes momentos nos que vivimos a transparencia xa non é unha opción senón unha obriga; agardo que o funcionamento desta comisión non se vexa torpedeado para que aflore todo o que ten que aflorar», ha insistido. El líder socialista ha anunciado que presentarán una lista amplia de comparecientes para que se pueda aclarar todo lo relativo a unos contratos que deben llegar al Parlamento, un trabajo, ha dicho, que está sin cerrar y que darán a conocer cuando sea oportuno.

Alberto Pazos, portavoz del grupo popular, ha asegurado que el PP afronta esta comisión con total interés para «botar abaixo as trolas e os bulos» de la oposición, y ha mostrado su convencimiento de que la documentación y los comparecientes servirán para poner de manifiesto la excelente gestión de los recursos públicos llevada a cabo por la Xunta. Pazos ha acusado al BNG de contradecirse, porque al mismo tiempo que pide celeridad en la puesta en marcha de la comisión, plantea ahora un cambio en las normas de funcionamiento sobre los intervinientes, algo sobre lo que, según el PP, tendrán que pronunciarse los servicios jurídicos de la Cámara gallega. Pazos ha acusado a la oposición de emprender «unha caza de bruxas» y de tener ya el guion y las conclusiones escritas.