Galicia cerró el 2023 con la tasa de deuda más baja en una década

Miguel Corgos y Alfonso Rueda, en los pasillos de San Caetano. SANDRA ALONSO

El consello de la Xunta aprobó hoy lunes la cuenta general del 2023, el documento que resume la contabilidad y la situación financiera de la Administración.

El presidente, Alfonso Rueda, destacó que la comunidad tuvo un déficit del 0,18 %, muy por debajo del objetivo del 0,3 %, también que la tasa de deuda con respecto al PIB es la más baja desde el 2012, con un 16,1 %. Además, señaló que la Xunta es la comunidad que menos tarda en pagar a los proveedores.

Las explicaciones fueron completadas por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, quien señaló que la ejecución de los gastos previstos alcanzó el 99,6 %, 1.200 millones más que en el 2022. Destacó además que la tasa de inversión es del 17 %, «sete puntos más» que el conjunto de las comunidades autónomas.

Otro dato destacable es que se ejecutó el 114 % de los fondos europeos previstos, el porcentaje supera el total porque parte de las cantidades se adelantan, lo que supone que «non se perdeu ninún so euro» de las aportaciones de la UE.

El conselleiro añadió que, de acuerdo con los datos de la cuenta, Galicia cumplió con todos los parámetros previstos dentro de los objetivos financieros y, como había adelantado el presidente, es la comunidad que más rápido paga a sus proveedores 14,82 días mientras que la media nacional pasa de 27 días. La gestión, dijo, «cumple o previsto e achega confianza a empresas e cidadáns».

La cuenta general será ahora presentada al Consello de Contas y deberá pasar también por el Parlamento de Galicia.

Corgos, en el turno de preguntas, subrayó que actualizar el sistema de financiación es una prioridad para la Xunta, que en la actualidad afronta un sobrecoste próximo a 700 millones de euros en los servicios que presta. Corgos recordó que la inflación de estos años «empurrou cara arriba» la recaudación de impuestos, pero eso no se reflejó en las asignaciones de fondos a las comunidades.

El conselleiro defendió además que las autonomías apliquen rebajas fiscales si lo ven conveniente una vez que se aprueben las reglas de reparto de los fondos que les corresponden.

Además, sobre la posibilidad de que Galicia pierda ingresos al no aprobarse los presupuestos del Estado, Corgos recordó que el Gobierno puede actualizar sus aportaciones mediante decreto ya en el mismo mes de enero si no es capaz de aprobar las cuentas. Afirmó que el Ejecutivo mantiene una «ofensiva» para que se apoye su senda fiscal ante al rechazo de sus socios parlamentarios, pero subrayó que no hay impedimentos para la actualización desde el punto de vista legal.