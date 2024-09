El humo de los incendios de Portugal hace que la calidad del aire sea mala en cinco estaciones de control de Galicia

Fotografía del sol esta mañana en A Coruña ANGEL MANSO ANGEL MANSO La Luna también se veía rojiza esta mañana ANGEL MANSO Marcos Miguez ANGEL MANSO ANGEL MANSO ANGEL MANSO La luna de la cosecha, llena y roja, anoche desde Vigo Xoán Carlos Gil Sol rojizo visto desde Carballo Santi Garrido

El fuego no da tregua en Portugal, donde a primera hora de este jueves están activos unos 80 incendios y han ardido más de 135.000 hectáreas. Y los efectos de ese desastre se dejan notar en Galicia, en forma de humo que encapota el cielo de varios concellos y que ya está afectando al nivel de calidad de aire en algunos puntos de la comunidad.

Según el mapa de calidad de aire de Meteogalicia, hay cinco estaciones de medición que registran una calidad mala o muy mala debido al alto volumen de partículas en suspensión. Cuatro de ellas están en el ayuntamiento de Vigo (dos de nivel malo y dos muy malo) y la quinta está en el ayuntamiento de Cee (nivel malo). Además, la calidad del aire es regular en dos estaciones de la ciudad de Pontevedra (en la de Campelo, sin embargo, es favorable) y en Ourense capital.

«Os niveis elevados de partículas (PM) nas Rías Baixas e no oeste da provincia da Coruña débense ao fume dos incendios do norte de Portugal. Por favor, sigan as recomendacións para a protección da saúde», explican desde Meteogalicia. Con todo, también advierten de que a lo largo del día de hoy se prevé la llegada de una masa de aire africano, por lo que los niveles de partículas podrían aumentar.

En cuanto a esas recomendaciones para la salud, con calidad mala se aconseja a la población general reducir las actividades prolongadas y activas en el exterior, especialmente si se nota tos, falta de aire o irritación en la garganta. En el caso de los grupos de riesgo, se recomienda que evitan esas actividades en el exterior. Con calidad muy mala (como la de la estación este de Vigo o la de Coia) , el consejo pasa a ser evitar toda actividad física en el exterior.

Mientras tanto, el humo de los incendios procedentes continúa extendiéndose hacia el norte de la comunidad. Si este miércoles el límite parecía estar en Santiago, esta mañana ya ha podido verse un sol rojizo tras una capota gris en concellos del área coruñesa, como Arteixo o A Coruña.

¿Seguirá llegando a Galicia humo de los incendios de Portugal? La Voz

Incendios en Galicia

En Galicia también se registran algunos incendios. La Consellería do Medio Rural y fuentes de la Guardia Civil de Lugo han informado de un fuego declarado la pasada medianoche en el municipio de Palas de Rei (Lugo), con dos frentes abiertos, uno de los cuales afecta a la localidad de Toques, ya en la provincia de A Coruña. Así, las llamas están afectando a la parroquia de Érmola, en Palas y, al otro lado de la montaña, a la parroquia de Goiás, en Toques. Según han confirmado fuentes de Medio Rural, sobre las 8,30 horas de este jueves se ha dado por estabilizado el fuego, que afecta a unas 40 hectáreas. En esta actuación se han movilizado 11 agentes, 14 brigadas, 16 motobombas y una pala.

Por otra parte, la Consellería ha informado también de que permanece activo el incendio forestal en el municipio ourensano de A Gudiña, en Pentes. Este fuego se inició pasado el mediodía del lunes y fue controlado en la mañana del miércoles, aunque se reactivaba horas después. Según las estimaciones provisionales, el incendio afecta a una superficie de unas 280 hectáreas. Para su extinción se han movilizado hasta ahora 23 agentes, 44 brigadas, 25 motobombas, 6 palas, 3 técnicos, 10 helicópteros y 10 aviones. También participaron medios portugueses, al estar el fuego cerca de la frontera.

Mientras, sigue estabilizado el fuego que afecta a la parroquia de Barxa, también en A Gudiña, y que se inició a medianoche del martes. El fuego afecta a unas 90 hectáreas y en su extinción han participado hasta ahora 17 agentes, 28 brigadas, 11 motobombas, 2 palas, 4 técnicos, 8 helicópteros y 8 aviones, además de medios portugueses.

Finalmente, Medio Rural da por controlado el incendio registrado en la parroquia de Requeixo, en Chandrexa de Queixa (Ourense), iniciado el martes y que ha afectado a 40 hectáreas. Asimismo, da por extinguido el incendio declarado en la tarde del martes en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), en la parroquia de Augasantas, y que afectó a algo menos de 14 hectáreas.