El PPdeG pide el cese del viceportavoz del BNG por sus «declaracións machistas» sobre la nueva directora xeral de Calidade Ambiental

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, con Luis Bará y Noa Presas. Xoán A. Soler

El grupo del PPdeG en el Parlamento de Galicia ha solicitado a Ana Pontón el cese inmediato del viceportavoz del BNG, Luís Bará, por sus «noxentas declaracións machistas» en las que «menospreza» a la nueva directora xeral de Calidade Ambiental da Xunta, María José Echevarría.

El nombramiento de Echevarría fue aprobado el lunes por el consello de la Xunta. Es funcionaria de carrera del cuerpo superior de la Administración general de Galicia, en la que ha trabajado desde 1987 en 14 puestos de diferentes departamentos, la mayoría de ellos como letrada. Entre el 2002 y el 2009 fue subdirectora xeral de Calidade Ambiental y entre el 2009 y el 2017 fue subdirectora de Coordinación Ambiental, dos responsabilidades directamente vinculadas con la que tendrá ahora. Sustituirá a Ramón Martínez Boga, que entró en la Xunta el pasado mes de mayo procedente del Concello de Vigo.

Bará consideró «sospeitoso» el cese de Martínez Boga,que se produjo a petición propia, y consideró que el nombramiento de Echevarría es «escandaloso e reprobable» porque «o seu marido foi director da fábrica de Lourizán e actual director territorial de Ence para Galiza». El viceportavoz del Bloque añadió que la directora general tendrá que intervenir en procedimientos que «afectan directamente á empresa do seu compañeiro», por lo que consideró que «estamos ante un exemplo manifesto de conflito de intereses e de incompatibilidade polas actividades empresariais do seu marido».

El PPdeG considera que esas palabras menosprecian el currículo y competencia de Echevarría, así como su independencia para tomar decisiones. Reprocharon a Pontón que «resulta inconcibible que quen se vangloria de feminista e defensora dos dereitos das mulleres teña ao seu carón ao señor Luís Bará, quen parece que aínda segue pensando no sometemento e na obediencia debida das mulleres aos homes».

Los populares consideraron que sus declaraciones no ayudan al «recoñecemento do valor profesional e a experiencia das mulleres», y «carecen de sentido na sociedade actual». Pidieron a Pontón el cese inmediato de Bará porque «de non facelo, estaría demostrando que todo o que os nacionalistas galegos venden de feministas e defensores das mulleres son so palabras baleiras».