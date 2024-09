Un hombre de 83 años busca con una foto a sus amigos de juventud en A Coruña

Francisco Javier Pozas tiene 83 años y reside en Vigo. Sin embargo, vivió gran parte de su infancia y adolescencia en A Coruña. «Con 18 años me tuve que marchar y perdí el contacto con todas las amistades que crecieron conmigo, y ahora me he propuesto recuperar alguna», explica emocionado. Las amistades de la infancia y la adolescencia marcan nuestra vida. Quizá porque están con nosotros en los mejores años de nuestra existencia o porque nos acompañan mientras se forja nuestra personalidad. Sea cual sea la razón, Francisco Javier los mantiene en el recuerdo.

Desde la foto que se tomaron en A Coruña los nueve jóvenes del grupo en los jardines de Méndez Núñez, delante de la estatua de Emilia Pardo Bazán, han pasado casi setenta años. «En la imagen tendríamos 15 o 16 años», explica. Una foto que Francisco Javier ha guardado durante toda su vida y que se ha animado a publicar en La Voz de Galicia: «Me emociona pensar que alguno de mis amigos se puede poner en contacto conmigo después de tantos años».

La imagen fue tomada en el jardín de la ciudad en 1955. En ella («si no me falla la memoria», aclara) están retratados de pie y de izquierda a derecha Roberto, Víctor, Ponte, Manolo y Julio. Los jóvenes agachados y también de izquierda a derecha son: Herrera, Chicho, Jaime y él. «Todos formábamos la pandilla de la calle, eran mis amigos y todos éramos de la zona de Caballeros», afirma Francisco Javier, nostálgico. Él desea reencontrarse con su cuadrilla: «Hacíamos tantas cosas por la ciudad, pasear por los jardines, salir juntos los domingos, ver los partidos de fútbol o de hockey de los chicos que jugábamos,...», recuerda. Aún recuerda el apodo por el que lo conocían los jóvenes con los que disfrutó de tantas tardes en la ciudad de A Coruña. «Ellos me llamaban el Madriles, aunque seguramente no lo recuerden», lamenta.

«¿Por qué no intentarlo?»

«¿Por qué no intentarlo? No éramos tan pequeños, y tengo la fotografía». Con estas palabras inició su búsqueda de los integrantes de la pandilla de la calle Caballeros. Un pensamiento que surgió por la morriña que le invadió al recordar el tiempo que ha pasado desde sus aventuras.

«Juntar a los amigos del equipo de hockey también me parecía imposible, hasta que un día ellos mismos contactaron conmigo para cenar juntos en el Casino de A Coruña», relata. Francisco Javier Pozas jugó en las categorías juveniles del Santa Lucía Hockey Club hasta que partió de la ciudad. Cuando se celebró un aniversario de la llegada de este deporte a la ciudad, organizaron una reunión a la que acudieron «todos, desde los mayores hasta los juveniles», en palabras de Francisco Javier.

Cualquiera que disponga de información sobre aquel grupo de amigos que aparece en la fotografía que ilustra está información, puede contactar con Francisco Javier a través del siguiente correo: javierpozasperez@gmail.com.