La Casa Real, sobre Santiago Rey: «Agradecemos su compromiso con nuestros valores democráticos»

María Pedreda

Los mensajes de duelo por la muerte de Santiago Rey Fernández-Latorre, a quien el rey Felipe VI y la reina Letizia han calificado como «un referente de los medios de comunicación gallegos y de toda España», continúan llegando, y hacen cada vez más grande esa manta de cariño que está arropando a toda La Voz.

Felipe VI y Letizia. Reyes de España

«Siempre agradeceremos su compromiso con el periodismo y con nuestros valores democráticos y constitucionales»

«Hemos recibido con pesar la noticia del fallecimiento de Santiago Rey y queremos trasladar, en estos difíciles momentos, nuestras condolencias a toda su familia, amigos y compañeros. Siempre agradeceremos su gran trayectoria y dedicación de compromiso con el periodismo y con nuestros valores democráticos y constitucionales, que lo convirtieron en un referente de los medios de comunicación gallegos y de toda España. Con el mejor recuerdo y todo nuestro afecto».

Xesús Alonso Montero. Expresidente da Real Academia Galega

« Moi grande a miña gratitude »

«Súmome ao sentimento que, nestas datas, latexa na inmensa familia de La Voz de Galicia, familia á que eu pertenzo desde hai máis de sesenta anos, o que tanto me honra. Nesta hora, non teño máis ca palabras de gratitude para don Santiago Rey Fernández-Latorre, que sempre tivo comigo un trato elegante e delicado, alén de acoller, xenerosamente, sen a menor estreiteza, a miña modesta e pouco convencional voz nas páxinas dun xornal que el, en moi boa parte, logrou que fose unha referencia en Galicia e fóra. Grande a miña débeda, moi grande a miña gratitude. Nesta hora de loito só desexo, como dicían os clásicos, que a terra lle sexa leve».

Augusto José Pérez-Cepeda Vila. Presidente do Consello da Avogacía Galega

« O seu compromiso coa efectividade do dereito á información foi fundamental »

«Somos conscientes de que a partida de don Santiago representa unha significativa perda para a sociedade galega dado o seu liderado e a valiosa contribución que realizou ao longo da súa xestión en La Voz de Galicia. O seu compromiso coa efectividade do dereito á información foi fundamental para consolidar a posición do xornal como un referente no panorama informativo galego e nacional».

Universidad de León

«Su papel fue crucial para toda la prensa»

«Deseamos expresar el pesar de toda la institución por la muerte de Santiago Rey Fernández-Latorre, integrante de nuestro cuadro de doctores honoris causa. [...] Su papel fue crucial para todo el sector de la prensa».

Marisa Crespo. Jefa de la Sección de Insuficiencia Cardíaca del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña

«Acompaño en el sentimiento a toda la familia de La Voz»

«Acompaño en el sentimiento a toda la familia de La Voz. Un abrazo a Salomé y aquí me tiene a su disposición para todo lo que necesite»

Mercedes Casanova. Presidenta de Cruz Roja en Galicia

«Su rigor ha contribuido al desarrollo social de nuestra tierra»

«Nos queda su legado y su compromiso con Galicia, a través de un rigor que ha contribuido al desarrollo social de nuestra tierra, el que no dudo encontrará continuidad en La Voz de Galicia que con tanta entrega presidió. Recordaremos con gratitud el trato y la implicación que siempre mostró en nuestra labor humanitaria».

María Montalvo e Irene Marín. Presidenta y coordinadora, respectivamente, de Unicef Comité Galicia

«Condolencias para todo el equipo»

«En nombre de Unicef España, os damos nuestro pésame y condolencias para todo el equipo».

José Luis Seoane. Presidente da Real Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación

«Será recordado pola súa incansable dedicación ao xornalismo e ben común»

«Será recordado por cantos tivemos a fortuna de coñecelo pola súa incansable dedicación ao servizo do xornalismo e do ben común. Descanse en paz».

Patricia Colino. Directora de comunicación del Grupo Santander en España

«Lo recordaremos por su humanismo»

«Su figura deja un legado irrepetible, y su marcha, un vacío enorme por toda su contribución al periodismo, en Galicia y en toda España. Lo recordaremos siempre por su humanismo, por su simpatía y por ser un periodista referente y un empresario visionario al servicio de la información de calidad».

David Regades. Delegado especial de la Zona Franca de Vigo

«Foi un impulsor da modernización dos medios»

«Santiago Rey Fernández-Latorre é unha das principais figuras do empresariado galego, xogou un papel relevante na comunicación do desenvolvemento socioeconómico de Galicia dende as páxinas do diario e foi un dos grandes impulsores da modernización dos medios na comunidade galega, da aposta pola información local e polo mundo da cultura. Todo o noso ánimo para a súa familia, as súas amizades e a todo o persoal da Voz de Galicia por unha perda que lamentamos profundamente. O seu legado como referente do noso xornalismo perdurará sempre».

Carmen Colmeiro. Condesa de Pardo Bazán

«Mi pésame a toda esa gran familia»

«Mi más sentido pésame para toda esa gran familia».

Raúl López lópez. Presidente de Monbus

«Deseamos a su familia y seres queridos fortaleza y paz»

«Expresamos nuestras más sentidas condolencias. Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento, deseándoles fortaleza y paz».

Natalia Barreiro Mata. Directora de Repsol A Coruña

«Un sentido pésame»

«Desde la refinería de Repsol, nuestro más sentido pésame, tanto a la familia, como a la Fundación y a toda la Corporación Voz de Galicia».

José María Graíño Ordóñez. Decano del Colegio Notarial de Galicia

«Un defensor constante de la libertad de prensa»

«Desde el Notariado de Galicia queremos expresar su contribución a la historia reciente de Galicia, su acreditada vocación de servicio a la sociedad gallega y su defensa constante de la libertad de prensa».

José Tomé Roca. Presidente de la Diputación de Lugo

« As nosas máis sinceras e emotivas condolencias »

«No meu nome e no da corporación provincial, quero trasladar as nosas máis sinceras e emotivas condolencias ante tan dolorosa perda».

José Froiz Prieto. Director general del Grupo Froiz

«Un gran referente»

«Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Santiago Rey Fernández-Latorre, un gran referente del periodismo».

Tal Izhakov. Portavoz de la Embajada de Israel en España

«Lamento la pérdida»

«Lamento mucho la pérdida. Os acompaño en el sentimiento en estos momentos tan tristes y dolorosos. Un abrazo y mucho cariño».

Evaristo P. Estévez Vila. Presidente del Rotary Club de Pontevedra

«Una figura irrepetible del periodismo gallego»

«Una figura irrepetible dentro del periodismo gallego y pilar de vuestro grupo editorial».

Isabel Cañas. Directora de relaciones externas de Congalsa

«Nos deja un enorme legado a nivel periodístico, económico, político y social»

«Santiago ha sido un referente del periodismo español, y nos deja un enorme legado, no solo a nivel periodístico, sino a nivel económico, político y social».

Manel Pazo. Presidente EGA-Asociación Eólica de Galicia

«Deja un legado inmenso»

«Deja un legado inmenso y os deseo a la empresa y al personal un futuro igualmente venturoso».

Camilo y Xosé Díaz Arias De Castro. Administradores del Laboratorio Formas de Galicia

«Fue un gran benefactor para la modernidad de Galicia»

«Desde el Laboratorio de Formas de Galicia S. L., fundado por Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo para restaurar la tradición cerámica del Sargadelos antiguo en 1970, queremos sumarnos a las condolencias por el fallecimiento de don Santiago Rey Fernández-Latorre, gran benefactor para la modernidad de Galicia y solidarizarnos con vuestro dolor, especialmente el de su familia, y enviar nuestro sentido pésame. Un saludo triste».

Asociación de Empresarios de Pontevedra. Junta directiva

«Reconocemos su actividad editora y su ejemplar compromiso con Galicia»

«Reconocemos su actividad editora y su ejemplar compromiso con Galicia y con el mundo de la comunicación».