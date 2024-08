Lluvia de condolencias para arropar a toda La Voz

PILAR CANIOCOBA

Cuando la última nota del himno gallego salió de las cuerdas del violín con el que Antía Ameixeiras clausuró, el miércoles al atardecer, la capilla ardiente de Santiago Rey Fernández-Latorre, el museo de La Voz de Galicia volvió a quedarse en silencio. Hablaban los rostros apesadumbrados de los que a lo largo de toda la tarde arroparon a los familiares y allegados con una lluvia de condolencias que continuó arreciando durante todo el día de ayer desde todos los ámbitos de la sociedad. Se ha ido un periodista grande, el vacío es difícil de llenar.

José Bogas. Consejero delegado de Endesa

«Un claro referente del periodismo español»

«Mi más sentido pésame y un fuerte abrazo a la familia y al equipo que formáis La Voz de Galicia. Santiago ha sido siempre un claro referente del periodismo español, que sin lugar a dudas ha sufrido una gran pérdida».

Amancio López Seijas. Presidente del Grupo Hotusa

«Su gran legado lo mantendrá en la memoria colectiva»

«Tengo la seguridad de que las grandes personas perviven siempre en nuestro recuerdo y de que su gran legado lo mantendrá en la memoria colectiva».

Miguel Carballedo Piñeiro. Presidente del grupo social ONCE

«Una persona muy querida por todos. Un gallego de referencia y una figura fundamental de la prensa de España»

«Persona muy querida por todos, gallego de referencia y una figura fundamental de la prensa de España. Trasladamos nuestras condolencias a su familia por esta irreparable pérdida y nuestro más sentido pésame para todas las personas que conforman la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre y la Corporación La Voz de Galicia».

Marián Mouriño. Presidenta del Real Club Celta

«Deja un legado inigualable en una de las cabeceras más importantes del país»

«Perdemos a una de las personas más relevantes de la sociedad gallega que con su actividad ha puesto un antes y un después en el desarrollo y tratamiento de la información en nuestra comunidad. Una marcha que deja un legado inigualable en una de las cabeceras más importantes del país, la cual logró posicionar como un gran referente de veracidad e innovación. Nunca olvidaremos que don Santiago nos acompañó en un evento histórico para nosotros, la inauguración de nuestra sede, un momento en el que se unió para siempre a esta institución y que quedará grabado en nuestra memoria y en la de todo el celtismo».

Real Club Deportivo de La Coruña

«Nuestro más sentido pésame»

«El presidente, la vicepresidenta, el consejero delegado y en su nombre el consejo de administración y todo el personal del R. C. Deportivo, trasladamos nuestro más sentido pésame, que rogamos se extienda a toda la directiva y trabajadores de la Corporación Voz de Galicia».

Manuel Ansede. Presidente del Racing de Ferrol

«Un hombre irrepetible»

«Queremos trasladar a toda la familia de La Voz de Galicia nuestras condolencias. Santiago era un hombre irrepetible, pero estamos seguros de que los trabajadores de La Voz sabrán dar continuidad al enorme legado que nos deja».

César Castiñeira. Presidente y CEO de Resonac Graphite Business Unit

«Siempre hemos tenido La Voz de Galicia como símbolo de seriedad y rigor informativo»

«Siempre hemos tenido La Voz de Galicia como periódico de cabecera, símbolo de seriedad y rigor informativo. El legado de Santiago Rey no solo se enmarca en el mundo del periodismo, sino también en el del progreso económico, político y social de Galicia».

Florentino Cacheda. Empresario y diseñador

«Agradecemos su dedicación durante toda su trayectoria en defensa de Galicia»

«Como lectores y suscriptores que somos de La Voz de Galicia desde hace años, agradecemos el esfuerzo y dedicación de Santiago Rey Fernández-Latorre durante toda su trayectoria en defensa de Galicia. Estamos seguros de que su legado quedará en las mejores manos».

Consello Consultivo de Galicia

«A súa traxectoria será sempre un referente na loita pola liberdade de expresión e dereito á información»

«O seu compromiso inquebrantable co xornalismo e a súa defensa dos valores democráticos deixaron unha pegada indeleble na nosa sociedade. A súa traxectoria e traballo serán sempre un referente na loita pola liberdade de expresión e o dereito á información. Acompañamos á súa familia, amigos e a toda a comunidade de La Voz de Galicia nestes momentos de dor. O seu legado permanecerá vivo na memoria colectiva de Galicia».

José Luis Alonso Mosquera. Director de Stellantis Vigo

«En este triste momento, os trasladamos nuestras condolencias»

«En este triste momento, deseo trasladaros a todos los que formáis parte de la gran familia de La Voz de Galicia nuestras condolencias».

Caixa Rural

«Mostramos todo nuestro apoyo a toda su familia»

«Reciban nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de don Santiago Rey Fernández-Latorre, además de nuestro apoyo a toda su familia».

Ignacio Rivera. Presidente Ejecutivo Corporación Hijos de Rivera

«Un referente del periodismo gallego y español»

«En nombre de toda la familia Rivera y de nuestra Corporación, queremos trasladar nuestro pésame. Nuestro máximo reconocimiento a su legado y gran labor, como referente del periodismo gallego y español. Nuestro cariño y afecto en estos duros momentos».

Mariña Rivas. Directora de relaciones institucionales de Mercadona en Galicia

«Será reconocido más allá de la Galicia que tanto amaba»

«Queríamos transmitir nuestra admiración por la figura de un líder influyente, trabajador incansable que lo ha sido todo en el mundo de la comunicación. Estamos seguros de que su legado es y será reconocido más allá de la Galicia que tanto amaba».

Fundación Paidea

«Su recuerdo y la responsabilidad que mostró hacia la sociedad nos acompañarán muchos años»

«Les trasladamos nuestras condolencias por el fallecimiento de Santiago Rey Fernández-Latorre. Sin duda, su recuerdo y la responsabilidad que mostró hacia la sociedad nos acompañarán durante muchos años».

Diego Vázquez Reino. Presidente de la Federación Gallega de la Construcción

«Su legado contribuirá a lograr el empuje necesario para dar continuidad a su visión y su apuesta personal por Galicia»

«Perdemos todos a una de las personas más relevantes de la sociedad gallega, que trabajó sin descanso durante más de sesenta años para convertir el periódico en un referente, al mismo tiempo que apostaba por el progreso económico y social de nuestra comunidad. Como sector, compartimos esa visión de poner en valor el esfuerzo y el trabajo diario por mejorar Galicia y la vida de los ciudadanos, por lo que nos sentimos apesadumbrados. Y no queremos olvidarnos de agradecer el trato que siempre nos habéis dispensado, y que ha sido más intenso en los últimos años, en los que nuestra industria ha estado inmersa en un profundo proceso de transformación y modernización. Sin embargo, creemos que su legado, tanto a nivel periodístico como social y cultural, contribuirá a lograr el empuje necesario para dar continuidad a su visión, así como su apuesta personal por Galicia, dentro y fuera de nuestras fronteras».

José María Gómez y Díaz Castroverde. Presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia

«Mi más sincero pesar y todo mi afecto a la familia, amigos y compañeros»

«Quisiera expresar tanto desde la presidencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como personalmente mi más sincero pesar. Con todo mi afecto para su familia, amigos y compañeros de la Corporación La Voz de Galicia».

Grupo Megasa

«Un sincero abrazo»

«Reciban un sincero abrazo y nuestro más sentido pésame».

Javier Domínguez Lino. Presidente de Sogama

«Una enorme pérdida para toda Galicia»

«Nuestras más sinceras condolencias por una enorme pérdida, no solo para el periódico y la propia Fundación, sino para toda Galicia».

Familia Pérez Rumbao.

«Nuestro más sincero pésame y todo nuestro cariño»

«Nuestro más sincero pésame por el fallecimiento de don Santiago. Todo nuestro cariño para doña Salomé y demás familia y allegados».

Rodrigo Díaz Ibarra. Director general de Reganosa

«Nuestras más sinceras condolencias»

«Desde Reganosa queremos expresar nuestras más sinceras condolencias y nuestro más sincero pésame para su esposa y para todo el equipo de La Voz de Galicia y las empresas del Grupo Voz».

Ignacio S. Galán. Presidente de Iberdrola

«Su compromiso por la información veraz ha hecho de La Voz de Galicia un referente»

«Quiero hacer llegar mi más sentido pésame por el fallecimiento de Santiago. Su espíritu innovador y su compromiso con la información veraz han situado a La Voz de Galicia como referente periodístico en Galicia y en toda España».

Familia Nogueira García. Grupo Nogar

«Una irreparable pérdida»

«Enterados de la triste noticia del fallecimiento de don Santiago, en estos momentos de dolor, en nombre de todo el equipo de empresas deseamos testimoniarles nuestro más sentido y profundo pesar por su irreparable pérdida».

María Guadalupe Hernández. Directora territorial noroeste del BBVA España

«Abanderó momentos informativamente trascendentales»

«Don Santiago Rey Fernández-Latorre deja un gran legado a la sociedad gallega, a la que prestó servicio durante 60 años y donde abanderó momentos informativamente trascendentales para la comunidad. Lamentamos su pérdida».

José Luis Suárez Gutiérrez. Presidente de Copasa

«Una irreparable pérdida»

«Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Santiago Rey Fernández-Latorre, un gallego trascendente que permanecerá en nuestro recuerdo porque su extraordinario compromiso y su generosidad nos deja un sólido legado».

Fundación Carlos Casares

«Oxalá non o esquezamos nunca»

«Compartimos a dor pola perda dunha figura crucial na evolución da Galicia contemporánea. Santiago Rey Fernández-Latorre era padroeiro da nosa Fundación desde o seu incio e velou, a través de La Voz de Galicia, pola boa marcha da institución, de maneira calada pero eficazmente. Por iso a súa morte nos causa a profunda tristeza que provoca a perda dun amigo. Carlos Casares e Santiago Rey mantiveron una longa amizade, alimentada pola presenza do escritor nas páxinas do xornal, de 1975 a 2002, data da morte de Casares. En todo ese tempo a relación entre ambos foise consolidando progresivamente da man da simpatía e admiración mutuas. En 2002, co gallo dos 120 anos de La Voz de Galicia, Casares recordaba o preto que estivo ‘o periódico máis importante da historia de Galicia de non nacer’, e de nós non desfrutar da colección Biblioteca Galega 120 que o neto do fundador viña de sacar adiante. Oxalá non o esquezamos nunca».

Fundación Amigos de Galicia

«Su compromiso social, político y económico»

«La Fundación Amigos de Galicia quiere, con este comunicado, expresar nuestro profundo pesar por el fallecimiento de Santiago Rey Fernández-Latorre, presidente de La Voz de Galicia y distinguido en el 2007 con el Grelo de Oro. Santiago Rey Fernández-Latorre realizó una contribución fundamental a Galicia, destacándose por su compromiso social, político y económico con el desarrollo de nuestra tierra. Galicia debe agradecerle su dedicación por hacer de nuestra comunidad un lugar mejor, impulsando un futuro en el que la prensa y la comunicación son piezas claves. Su labor como presidente de La Voz de Galicia, liderando la empresa editora, fue esencial para fortalecer los medios de comunicación gallegos. Descanse en paz. Desde la fundación, expresamos nuestro agradecimiento como ciudadanos de Galicia».

Nacho Ortiz. Empresa de arquitectura e ingeniería Building Outstanding Designs

«Le estaré siempre agradecido por la confianza para diseñar el primer Sabón»

«Transmitimos nuestro pesar. Tuvimos el honor de participar en vuestro proyecto de Sabón. Particularmente le estaré siempre agradecido por la confianza que depositó en nuestro equipo allá por 1990 para diseñar el primer Sabón. Su exigencia de la excelencia fue determinante Reciba nuestro apoyo toda la familia de La Voz, estoy seguro que mantendrá los ideales de excelencia de don Santiago».

Juan A. Quiroga Lage. Finisterre Agencia Marítima

«As miñas condolencias»

«As miñas condolencias a familia e traballadores da Voz. Moito sinto o pasamento de Santiago Rey, editor da Voz».

Benigno Amor. Presidente de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos

«Quixera transmitir o meu pesar polo pasamento. Unha aperta fonda»

Esther Amaro Quireza. Presidenta del Colegio Oficial de Ópticos Optometristas de Galicia (COOG)

«Lamentamos muchísimo esta gran pérdida»

«Queremos manifestarle nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de don Santiago Rey-Fernández Latorre. Lamentamos muchísimo esta pérdida y estamos con ustedes de corazón».

Ángel Cid. Presidente de la delegación de Santiago del Colexio de Arquitectos de Galicia

«Figura irrepetible en el periodismo y la comunicación en Galicia»

«Quiero hacerles llegar nuestras condolencias por la pérdida de Santiago Rey, sin duda figura irrepetible en el periodismo y la comunicación en Galicia».

Ana Requeijo Constenla. Presidenta del Colexio Oficial de Podólogos de Galicia

«Desexo manifestar o meu máis sincero pésame»

Miguel Anxo Fernández Lores. Alcalde de Pontevedra

«Fondo pesar polo pasamento de don Santiago»

«Transmítovos fondo pesar polo pasamento de don Santiago. No meu nome e no de toda a corporación».

María Barral Varela. Alcaldesa de Betanzos

«Su amor por nuestra tierra será recordado siempre»

«En nombre de los betanceiros y del mío propio, deseo trasladarles nuestras más profundas condolencias. Su extraordinario legado y su dedicación y amor por nuestra tierra y, de forma especial, por Betanzos, serán recordados para siempre».

Terras Gauda. Bodegas de vinos

«Nuestro pesar por el fallecimiento del respetado y admirado»

«Nuestro pesar por el fallecimiento del respetado y admirado Santiago Rey Fernández-Latorre como gallegos, como empresarios y como amigos».

Miguel A. Vázquez Taín. Decano del Colexio de Economistas da Coruña y presidente del Consello Galego de Economistas

«Un hombre de valores extraordinarios»

«Un hombre de valores extraordinarios, tal y como tuve la ocasión de comprobar en persona a lo largo de los años. Nuestro más sincero apoyo por esta pérdida».

Jesús Vázquez Almuíña. Alcalde de Baiona

«Defendió siempre los valores democráticos de nuestra sociedad»

«Para nosotros constituye una enorme pérdida porque don Santiago Rey defendió siempre los valores democráticos de nuestra sociedad. Un enorme abrazo para su familia y para ese magnífico equipo periodístico».

José Manuel Beceiro. Asociación Área Empresarial de Tambre

«Unha figura sen a cal non se podería entender o panorama da prensa galega e nacional»

«O noso máis sentido pésame polo falecemento de don Santiago Rey Fernández-Latorre. Unha figura sen a cal non se podería entender o panorama da prensa galega e nacional».

Francisco Patiño. Presidente de Golf Xaz

«Queremos haceros llegar nuestro más sentido pésame»

«En este difícil momento, en nombre de todos los socios, queremos haceros llegar nuestro más sentido pésame».

Ánxeles Vázquez. Conselleira do Medio Ambiente e Cambio Climático

«O meu máis sentido pésame. Unha aperta»

«As miñas condolencias a familia e traballadores da Voz. Moito sinto o pasamento de Santiago Rey, editor da Voz».

Rosa Quintana. Diputada del PP por Ourense

«Os expreso mi apoyo y cariño en estos duros momentos»

«Lamento mucho la pérdida de don Santiago. Quiero expresaros mi apoyo y cariño en estos duros momentos».

Espina y Delfín. Empresa constructora

«Ha sido una figura verdaderamente inspiradora»

«Nuestras más sinceras condolencias. Ha sido una figura verdaderamente inspiradora, cuya contribución al periodismo gallego será recordada por siempre. Su legado perdurará inalterable en las páginas de La Voz de Galicia y en nuestra memoria».

Gonzalo Vázquez Pozo. Profesor, político y editor

« Moito sinto o pasamento de Santiago Rey, editor da Voz »

«Benquerido amigo, moito sinto o pasamento de Santiago Rey».

Ghaleb Jaber Ibrahim y Ghaleb Jaber Martínez. Presidentes de Fundación Araguaney - Puente de Culturas

« A súa visión innovadora marcou o mundo da comunicación»

«Santiago Rey Fernández-Latorre foi unha das figuras máis destacadas da actualidade galega durante décadas. A súa visión innovadora marcou o mundo da comunicación en Galicia».

Patricia Forteza Monfort. Directora de comunicación de Quironsalud Galicia

«Deja una huella imborrable en todos nosotros»

«Nuestras más sinceras condolencias. Su dedicación al periodismo, su buen hacer y la pasión por su trabajo dejan una huella imborrable en todos nosotros».

Patricia Puerta López. Jefa global corporativa y comercial de Generali Mediterráneo y Latinoamérica

«Don Santiago ha sido un referente»

«Nuestro más sentido pésame a todo el equipo. Don Santiago ha sido un referente. Descanse en paz».

José Luis Martínez Sanjurjo. Alcalde de Ordes

«O meu máis sentido pésame pola triste perda»

«Quero expresarlles o meu máis sentido pésame pola triste perda de don Santiago Rey Fernández-Latorre, a súa familia, achegados e a todas persoas que forman parte do equipo humano de La Voz de Galicia».

Pepe Joly. Presidente de la Asociación de Medios de Información (AMI)

«Profundo respeto a su ejemplaridad como editor»

«La junta directiva de AMI traslada sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de Santiago Rey, desde el profundo reconocimiento a su ejemplaridad como editor y a su compromiso inquebrantable con el periodismo».

Begoña Íñiguez. Directora de comunicación de la Eurorregión Galicia

«El vacío será grande, pero su legado y sus enseñanzas continúan»

«Os mando un fuerte abrazolleno de toda mi admiración y cariño para toda su familia y la familia de la Voz, a la que tuve el honor de pertenecer. Ha sido una gran pérdida, el vacío será grande, pero su legado y sus enseñanzas continúan».

Luciano Calvo. Presidente del Grupo Calvo y del Bergantiños FC

«Le tenía mucho afecto y mi familia también»

«Mi sentido pésame. Le tenía mucho afecto y mi familia también. Tenemos mucho aprecio por él y por la familia de la Voz».

Yashmina Shawki. Historiadora y periodista

«Os deseo sinceramente todo el ánimo y todos los éxitos posibles»

«Solo puedo sumarme al pésame generalizado de todos los que hemos y seguimos teniendo la fortuna de colaborar con este periódico. Su desaparición es, sin duda, una gran pérdida para el Grupo Voz. Ahora se inicia una nueva etapa. Os deseo sinceramente todo el ánimo y todos los éxitos posibles».

Ramón Gómez Crespo. Director de Proxecto Home Galicia

«O seu legado perdurará como exemplo de integridade»

Lamentamos profundamente o falecemento de don Santiago Rey Fernández-Latorre, un referente no xornalismo galego. O seu legado perdurará como exemplo de integridade e compromiso coa verdade».

Miguel Agromayor. Presidente de la Federación de Entidades Empresariales de Comercio de la Provincia de A Coruña

«Nuestras condolencias y más sentido pésame»

«Nuestras condolencias y más sentido pésame por el fallecimiento del presidente y editor de La Voz de Galicia, don Santiago Rey Fernández-Latorre».

Ángel Miguel González. Director de «El Comercio»

«Representa el quehacer excelente en favor del buen periodismo»

«Santiago Rey, con su liderazgo en La Voz de Galicia, representa el quehacer excelente en favor del buen periodismo de esre país, que es lo que ejercéis a diario en esa gran cabecera».

Miguel a. Vázquez Taín. Presidente del Consello Galego de Economistas

«Un hombre de valores extraordinarios»

«Un hombre de valores extraordinarios, tal y como tuve la ocasión de comprobar en persona a lo largo de los años. Permitidme trasladaros nuestro más sincero apoyo por esta pérdida»

Lucía Taboada. Socia directora de Octo Comunicacióm

«Os enviamos mucho ánimo para seguir con este gran proyecto»

«Queremos trasladaros nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de vuestro presidente. Os enviamos mucho ánimo para continuar con este gran proyecto».

Francisco Loimil. Presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago

«Un referente en el desarrollo de nuestro país»

«Su enorme aportación a Galicia y su legado editorial nos lleva a reconocerle como un referente en el desarrollo de nuestro país. Nuestro acompañamiento en este difícil momento».

Atrevia. Agencia de comunicación

«Su compromiso con el periodismo y su legado son invaulables»

Nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de don Santiago Rey Fernández-Latorre. Su compromiso con el periodismo y su legado son invaluables más allá del sector. Recibid un fuerte abrazo en estos difíciles momentos».

Javier Martínez. Cordon Press

«Nuestro más sincero pésame»

«Os transmitimos desde Cordon Press nuestro más sincero pésame. Lo sentimos muchísimo y os acompañamos en el sentimiento. Mucho ánimo».

Miguel Ángel Rodríguez. Director de «Diario de Pontevedra»

«Os deseo el ánimo y el periodismo necesarios para seguir adelante»

«Un cariñoso abrazo para todo el equipo. Me siento en estos momentos más parte que nunca de esa gran familia de La Voz y os deseo todo el ánimo y el periodismo necesarios para seguir adelante, como seguro sucederá. Las vacaciones me tienen fuera, de viaje, pero mi sentimiento está hoy con todos vosotros y de todo corazón».

Roberto García. Secretario xeral de Unións Agrarias

«Nunca deixou de lado o sector primario. Sabía a importancia económica que tiña e demostrouno»

«A nova da morte de don Santiago cáusanos un fondo pesar. Porque él, que entendía moi ben Galicia, nunca deixou de lado o sector primario. Sabía a importancia económica que tiña e o demostrou. Primeiro coa páxina labrega na que tódolos días aparecían nas páxinas do xornal informacións sobre o que acontecía no campo. E despois, xa en tempos dixitais, tamén apostou polo campo e pola súa xente lanzando o portal Somos Agro dentro da páxina web de La Voz de Galicia. Polo seu compromiso co campo e con Galicia, moitas grazas».

Juan Luis Méndez Rojo. Director general Vini Galicia

« Unha persoa irrepetible e á que Galicia lle debe moitísimo »

«Só unhas verbas dende cada un da nosa empresa e da miña familia para mostrar a nosa tristeza polo falecemento de don Santiago Rey Fernández-Latorre. Unha persoa irrepetible e á que Galicia lle debe moitísimo, estamos seguros de que o equipo continuará co marabilloso legado. Reciban todos o noso máis sentido pésame».

Dolores Fernández Galiño. Valedora do pobo en funcións

« O legado que deixa será recoñecido agora e no futuro »

«Quero expresar o meu fondo sentimento de pésame e compartir a sensación de dor e perda da familia así como a dos empregados, coa seguridade de que o legado que deixa será recoñecido agora e no futuro».

Blas Herrero Fernández. Presidente de Kiss FM

«Nos dejará un vacío enorme para todos los que tuvimos la gran suerte de conocerlo»

«Os envío mi más sentido pésame por la muerte de mi querido amigo Santiago, la cual, nos dejará un vacío enorme para todos los que tuvimos la gran suerte de conocerle y disfrutarle. Quedo a vuestra disposición, para cualquier cosa que necesitéis».

Pedro Tasende. Director de Aporta Comunicación

«Deseo que su obra continúe viva y que La Voz de Galicia, la Fundación y todas las entidades de la Corporación sigan siendo la voz de Galicia»

«El fallecimiento de don Santiago Rey Fernández-Latorre deja huérfano al periodismo libre y comprometido con el progreso de la sociedad. Galicia pierde a uno de sus referentes en el avance del país, aunque nos deja un legado ejemplar en cuanto a compromisos, servicio y entrega hacia nuestra tierra. Tuve el privilegio de formar parte del grupo de La Voz de Galicia durante más de veinte años. Ahí me formé y crecí como profesional al lado de maravillosos compañeros. Afiancé valores como la libertad, el respeto, el rigor y el compromiso con Galicia. Don Santiago Rey siempre ha sido un referente y así lo percibíamos entre todos los trabajadores y trabajadoras. Deseo que su obra continúe viva y que La Voz de Galicia, la Fundación y todas las entidades de la Corporación sigan siendo la voz de Galicia, ese cabecero que predica la fuerza y el sentimiento de los gallegos y las gallegas, como tantas veces recordaba don Santiago Rey. A través de estas líneas quiero trasladar a toda la familia de La Voz y de la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre mis condolencias y el reconocimiento a la figura de don Santiago Rey como un valedor de Galicia. Bo e xeneroso. Descanse en paz don Santiago. Muchos ánimos».