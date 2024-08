Último adiós al presidente y editor de La Voz de Galicia en el museo Santiago Rey Fernández-Latorre entre las 15.00 y las 20.00 horas

Vítor Mejuto

Los restos mortales de Santiago Rey Fernández-Latorre, presidente y editor de La Voz de Galicia serán velados esta tarde en el Museo Santiago Rey Fernández-Latorre, situado en las instalaciones de la empresa, en el polígono de Sabón (Arteixo, A Coruña), entre las 15.00 y las 20.00 horas.

«Yo nací encima de una rotativa... Yo dormía y me despertaba si no funcionaba y bajaba a ver por qué. Es un olor que impregna, es un perfume que lo llevas dentro y sin el cual no puedes vivir. Y no hay sustituto». A Santiago Rey Fernández-Latorre le gustaba recordar su infancia ligada al periódico y a la impresión. Hoy, el museo que lleva su nombre y que tantas veces recorrió, estará abierto a quienes quieran mostrarle su cariño.

Los primeros en lamentar su pérdida han sido los propios trabajadores. Esos a los que siempre ensalzaba: «La Voz de Galicia es así porque los empleados de La Voz me han dejado hacerla. Un editor es la conciencia crítica del poder y tiene que comulgar con los redactores, que son la única columna vertebral», defendía en el documental «Yo protesto», grabado con motivo de la publicación de sus artículos editoriales con ese mismo título, en el 2016.

En un comunicado, el Comité de Empresa de La Voz ha recordado que «las trabajadoras y los trabajadores de La Voz de Galicia han valorado siempre el trabajo responsable de don Santiago Rey Fernández-Latorre, su firme dedicación a este hoy tan ampliamente reconocido medio de comunicación y su determinación decidida para mantener su estructura única, atendiendo a unos valores humanos que supo conciliar con el éxito empresarial. Sentimos y sentiremos profundamente su pérdida».

Condolencias de toda la sociedad gallega y del mundo político y empresarial

Horas antes de que la capilla ardiente abra sus puertas, los mensajes de recuerdo y de cariño no se han hecho esperar, en redes sociales y enviados directamente a la redacción de La Voz de Galicia.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha querido agradecer a través de su cuenta de X el papel de Santiago Rey Fernández-Latorre, recordándolo como «unha figura imprescindible na nosa historia». «Grazas por engrandecer o noso xornalismo e axudar a mellorar o noso país. O teu compromiso e rigor quedan nas páxinas de La Voz e de Galicia. Non te esqueceremos», escribió. Su partido, el PPdeG, también ha señalado al presidente y editor de La Voz como «un baluarte da liberdade de prensa na nosa Comunidade e un piar na construción da Galicia moderna: informada, democrática e con voz propia».

Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, también ha enviado sus condolencias a través de un tuit: «As miñas condolencias á familia de Santiago Rey e a todas as traballadoras e traballadores de La Voz de Galicia, que baixo o seu labor como editor situouse como o medio máis lido en Galiza e un dos principais do Estado».

Los socialistas gallegos también han querido enviar su pésame en la cuenta del partido por el fallecimiento de «un referente do xornalismo en Galicia e un defensor incansable da liberdade de expresión. O seu traballo á fronte de La Voz de Galicia contribuíu de maneira decidida ao desenvolvemento da nosa terra, que tanto quixo. Enviamos as nosas condolencias á súa familia, amigos e compañeiros nestes momentos tan difíciles». «A súa dedicación e a súa paixón na Voz de Galicia deixaron unha pegada indeleble en moitas xeracións. Máis aló de ser un referente no xornalismo, foi un home profundamente comprometido con Galicia.», destacaba José Ramón Gómez Besteiro en su cuenta personal.

«Todo o afecto do Goberno e as miñas máis sinceras condolencias a familiares, amigos e compañeiros de La Voz de Galicia», escribió en su cuenta de X el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. «Dicimos adeus a un referente da comunicación no noso país, que foi vital na construción da nosa democracia e o progreso de Galicia e España».

Numerosos alcaldes han querido dejar en sus redes sociales un mensaje de cariño a la familia, amigos y empleados de Santiago Rey. Abel Caballero ha enviado su pésame señalado que el presidente y editor de La Voz fue «parte importante de la historia de Galicia». Desde A Coruña, Inés Rey lo recordó como «unha das persoas máis importantes na historia do xornalismo neste país, que converteu La Voz de Galicia nun diario de referencia en España».«Galicia ha perdido a una de sus figuras más destacadas del último siglo. Hijo adoptivo de Ferrol desde el 2007, Santiago Rey enfocó toda su vida al periodismo, con el rigor y la independencia como seña de identidad. Decidido defensor de nuestra ciudad y su comarca», añadía José Manuel Rey, regidor de Ferrol.

Desde el ámbito económico también han llegado numerosos mensajes de condolencias. La Confederación de Empresarios de A Coruña o la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía han enviado su pésame y un abrazo «a la familia, allegados y a todas las personas que integran la Corporación Voz de Galicia». «Editor de referencia y, desde esta posición, gran aliado del progreso de Galicia, su compromiso con nuestra Comunidad superó con creces cuanto ha de esperarse de un gran empresario, en la defensa de nuestro territorio, de nuestra singularidad, de nuestros intereses y nuestros valores como sociedad democrática» escribió José García Costas, presidente de la cámara pontevedresa.

Antonio Fontenla, de la cámara coruñesa destaca en su mensaje que «Galicia pierde hoy a un gran editor, a un gran empresario y, sobre todo, a uno de sus grandes constructores. Un hombre que hizo honor al nombre de la histórica cabecera coruñesa, convirtiendo al periódico en la más fiel "Voz de Galicia", una voz sólida y constante en la defensa de nuestra singularidad e intereses, aliada firme de nuestra construcción autonómica y del progreso en democracia hacia una sociedad y una economía más próspera, desde unos valores inquebrantables que siempre supo plasmar en sus páginas».

Grandes empresas de Galicia como Inditex o Gadisa han enviado su más sentido pésame, a través del CEO de la multinacional textil, Óscar García Maceiras, y del presidente y consejero delegado de la mayorista de alimentación.

El mundo del periodismo también ha querido enviar un afectuoso mensaje en un día como hoy. Desde la Asociación de Periodistas de Galicia han hecho llegar su «enorme pesar» por el fallecimiento del editor de la Voz de Galicia. «Desaparece un gran gallego y un enorme promotor de nuestra profesión», han insistido, en un mensaje de cariño como el de Ana Isabel Rodríguez, la decana de Xornalismo en la USC. Otros profesionales como Alfonso Rodríguez Aldeyturriaga, director de Colpisa, o Jorge del Corral Díez, que fue fundador y secretario general de Antena 3 TV se han unido a esas condolencias.

El mundo de la cultura llora hoy también a Fernández-Latorre. Desde la Casa de Rosalía envían sus condolencias y aseguran que «non esquecemos o seu apoio fundamental na colecta popular que permitiu recuperar e arranxar a Casa da Matanza nos anos 70 do século pasado».