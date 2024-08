Las condolencias de la sociedad gallega y el mundo político y empresarial por la muerte de Santiago Rey Fernández-Latorre

Vítor Mejuto

«Yo nací encima de una rotativa... Yo dormía y me despertaba si no funcionaba y bajaba a ver por qué. Es un olor que impregna, es un perfume que lo llevas dentro y sin el cual no puedes vivir. Y no hay sustituto». A Santiago Rey Fernández-Latorre le gustaba recordar su infancia ligada al periódico y a la impresión. Hoy, el museo que lleva su nombre y que tantas veces recorrió, está abierto (hasta las 20.00) a quienes quieran mostrarle su cariño.

Los primeros en lamentar su pérdida han sido los propios trabajadores. Esos a los que siempre ensalzaba: «La Voz de Galicia es así porque los empleados de La Voz me han dejado hacerla. Un editor es la conciencia crítica del poder y tiene que comulgar con los redactores, que son la única columna vertebral», defendía en el documental «Yo protesto», grabado con motivo de la publicación de sus artículos editoriales con ese mismo título, en el 2016.

En un comunicado, el Comité de Empresa de La Voz ha recordado que «las trabajadoras y los trabajadores de La Voz de Galicia han valorado siempre el trabajo responsable de don Santiago Rey Fernández-Latorre, su firme dedicación a este hoy tan ampliamente reconocido medio de comunicación y su determinación decidida para mantener su estructura única, atendiendo a unos valores humanos que supo conciliar con el éxito empresarial. Sentimos y sentiremos profundamente su pérdida».

Condolencias de toda la sociedad gallega y del mundo político y empresarial

Horas antes de que la capilla ardiente abra sus puertas, los mensajes de recuerdo y de cariño no se han hecho esperar, en redes sociales y enviados directamente a la redacción de La Voz de Galicia.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha querido agradecer a través de su cuenta de X el papel de Santiago Rey Fernández-Latorre, recordándolo como «unha figura imprescindible na nosa historia». «Grazas por engrandecer o noso xornalismo e axudar a mellorar o noso país. O teu compromiso e rigor quedan nas páxinas de La Voz e de Galicia. Non te esqueceremos», escribió. Su partido, el PPdeG, también ha señalado al presidente y editor de La Voz como «un baluarte da liberdade de prensa na nosa Comunidade e un piar na construción da Galicia moderna: informada, democrática e con voz propia».

Han trasladado su pésame en redes o comunicados varios conselleiros, como María Martínez Allegue (de Vivenda e Infraestruturas), María Jesús Lorenzana (Economía e Industria), Román Rodríguez (Educación e Formación Profesional e Universidades), José López Campos (Cultura, Lingua e Xuventude). También antiguos miembros del Gobierno autonómico como Ethel Vázquez, ahora secretaria de la Mesa del Parlamento de Galicia.

Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, también ha enviado sus condolencias a través de un tuit: «As miñas condolencias á familia de Santiago Rey e a todas as traballadoras e traballadores de La Voz de Galicia, que baixo o seu labor como editor situouse como o medio máis lido en Galiza e un dos principais do Estado».

Los socialistas gallegos también han querido enviar su pésame en la cuenta del partido por el fallecimiento de «un referente do xornalismo en Galicia e un defensor incansable da liberdade de expresión. O seu traballo á fronte de La Voz de Galicia contribuíu de maneira decidida ao desenvolvemento da nosa terra, que tanto quixo. Enviamos as nosas condolencias á súa familia, amigos e compañeiros nestes momentos tan difíciles».«A súa dedicación e a súa paixón na Voz de Galicia deixaron unha pegada indeleble en moitas xeracións. Máis aló de ser un referente no xornalismo, foi un home profundamente comprometido con Galicia.», destacaba José Ramón Gómez Besteiro en su cuenta personal. Emilio Pérez Touriño, expresidente de la Xunta entre el 2005 y el 2009, ha hecho llegar también sus condolencias por el fallecimiento.

Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, ha asegurado que hoy es un día triste para Galicia. En X aseguró que el editor «contribuíu a facer un país mellor dando voz a todos os galegos no seu xornal, unha referencia informativa en España. Déixanos un gran legado en La Voz de Galicia. O meu sentido pésame». Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra ha escrito «debémoslle moito. Porque non se pode entender o xornalismo, a defensa dos nosos intereses e o debate público en Galicia sen a súa figura. Queda un legado de compromiso, de modernidade e liberdade que continuará, sen dúbida, en La Voz de Galicia».

El líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha escrito en X que «La Galicia de hoy no puede entenderse sin La Voz, ni La Voz sin quien le ha dedicado 60 años de su vida. Analista lúcido, empresario innovador y ciudadano comprometido con su tierra. Le echaremos mucho de menos en todas sus facetas. Yo también». El que fue presidente de la Xunta durante 13 años también ha participado en el programa especial de Radio Voz de esta mañana, en el que vamos a tardar mucho tiempo a acostumbrarnos de que ya no está entre nosotros, porque lo ha estado los últimos 60 años. En lo personal he tenido una relación muy intensa. En los últimos 20-21 años ha habido una relación profesional y de respeto que al final derivó en una amistad real, con independencia de la distancia que siempre hay entre un editor y un político. Santiago Rey fue uno de los gallegos más importantes del S.XX y de estas dos décadas del S. XXI, porque fue una persona clave en la construcción de la Galicia actual, de la preautonómica, de la autonómica y de la contemporánea, desde la libertad de expresión, la gestión empresarial y cultural, desde la autoestima como pueblo. Hay un legado imborrable que se lleva una mayoría de gallegos. Solo nos queda pensar que mañana, pasado y los siguientes años se seguirá editando La Voz de Galicia. Las personas permanecen vivas mientras estén en la memoria y Santiago Rey sigue en la memoria de Galicia», ha contado Feijoo en el programa especial presentado por Antía Díaz.

«Todo o afecto do Goberno e as miñas máis sinceras condolencias a familiares, amigos e compañeiros de La Voz de Galicia», escribió en su cuenta de X el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. «Dicimos adeus a un referente da comunicación no noso país, que foi vital na construción da nosa democracia e o progreso de Galicia e España».

Dolores Fernández Galiño, Valedora do Pobo en funcións, ha querido «compartir a sensación de dor e perda da familia así como dos empregados», pero confiando en que «o legado que deixa será recoñecido agora e no futuro». La Fiscalía Superior de Galicia recuerda también a Santiago Rey como «figura clave en la historia reciente de nuestra comunidad y de su evolución periodística» y envía su sentido pésame, igual que el mando de operaciones en Galicia de la Guardia Civil, Miguel Ángel González Arias. Desde UGT Galicia han querido recordar al «referente do xornalismo e figura imprescindible na información, historia, política e sociedade galega». Del ámbito judicial también han querido trasladar sus condolencias a la familia de La Voz de Galicia José María Gómez y Díaz Castroverde, presidente del TSXG, José Manuel Otero Lastres, miembro del Tribunal de Cuentas, Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil, entre otros.

Numerosos alcaldes de toda Galicia han querido dejar en sus redes sociales un mensaje de cariño a la familia, amigos y empleados de Santiago Rey. Abel Caballero ha enviado su pésame señalado que el presidente y editor de La Voz fue «parte importante de la historia de Galicia». Desde A Coruña, Inés Rey lo recordó como «unha das persoas máis importantes na historia do xornalismo neste país, que converteu La Voz de Galicia nun diario de referencia en España».

Especial recuerdo han tenido las urbes y ayuntamientos de los que Santiago Rey era hijo predilecto o adoptivo. Era Hijo Predilecto de la ciudad y de la provincia de A Coruña, y Adoptivo de Ferrol, Ortigueira, Culleredo y Muxía. «Galicia ha perdido a una de sus figuras más destacadas del último siglo. Hijo adoptivo de Ferrol desde el 2007, Santiago Rey enfocó toda su vida al periodismo, con el rigor y la independencia como seña de identidad. Decidido defensor de nuestra ciudad y su comarca», añadía José Manuel Rey, regidor de Ferrol. El Concello de Ortigueira o el de Culleredo, donde además residía el editor de La Voz y que ha colocado sus banderas a media asta, han trasladado su pésame en redes sociales. El Condello de Arteixo, donde tiene su sede central la Corporación Voz de Galicia, también ha enviado sus condolencias: «El nombre de Santiago Rey quedará inscrito en la historia de Galicia como uno de los grandes impulsores de la comunicación en nuestra comunidad. Su figura es inseparable de la defensa de los intereses de Galicia».

Mensajes del ámbito económico

Desde el ámbito económico también han llegado numerosos mensajes de condolencias. Desde el Consorcio da Zona Franca de Vigo o el puerto de A Coruña han querido enviar un mensaje con sus condolencias. La Confederación de Empresarios de A Coruña o la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía han enviado su pésame y un abrazo «a la familia, allegados y a todas las personas que integran la Corporación Voz de Galicia». «Editor de referencia y, desde esta posición, gran aliado del progreso de Galicia, su compromiso con nuestra Comunidad superó con creces cuanto ha de esperarse de un gran empresario, en la defensa de nuestro territorio, de nuestra singularidad, de nuestros intereses y nuestros valores como sociedad democrática» escribió José García Costas, presidente de la cámara pontevedresa.

Antonio Fontenla, de la cámara coruñesa destaca en su mensaje que «Galicia pierde hoy a un gran editor, a un gran empresario y, sobre todo, a uno de sus grandes constructores. Un hombre que hizo honor al nombre de la histórica cabecera coruñesa, convirtiendo al periódico en la más fiel "Voz de Galicia", una voz sólida y constante en la defensa de nuestra singularidad e intereses, aliada firme de nuestra construcción autonómica y del progreso en democracia hacia una sociedad y una economía más próspera, desde unos valores inquebrantables que siempre supo plasmar en sus páginas».

Grandes empresas de Galicia como Inditex, Gadisa o Vegalsa han enviado su más sentido pésame. El CEO de la multinacional textil, vecina de La Voz en Arteixo, Óscar García Maceiras, ha querido trasladar un mensaje de cariño a la familia y trabajadores de la corporación, igual que el presidente y consejero delegado de Gadis, Roberto Tojeiro. El director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño, recuerda en su mensaje de condolencias que «su compromiso con el periodismo, la información de calidad y Galicia fueron claves para nuestra comunidad en una apuesta clara y continua por la democracia, los derechos civiles y el progreso económico y social de los gallegos y gallegas».

Carmen Lence, en representación del Grupo Lence y del CB Río Breogán, dice que la muerte del presidente y editor de La Voz de Galicia, «un líder excepcional y un referente en periodismo gallego, deja un gran vacío». Y Jesús Manuel Alonso Escurís, de Jealsa, considera que «se ha apagado la voz de una de las personas más relevantes del periodismo en este país.

El presidente de Afundación, la obra social de Abanca, Miguel Ángel Escotet, ha lamentado «la pérdida para la sociedad gallega y para el ámbito de la comunicación y la cultura». Ence, Iberdrola, Nortempo, El Corte Inglés, el Grupo Alvariño también han querido hacer llegar un mensaje de ánimo en estos momentos.

El mundo del periodismo ha enviado un afectuoso mensaje en un día como hoy. Desde la Asociación de Periodistas de Galicia han hecho llegar su «enorme pesar» por el fallecimiento del editor de la Voz de Galicia. «Desaparece un gran gallego y un enorme promotor de nuestra profesión», han insistido, en un mensaje de cariño como el de Ana Isabel Rodríguez, la decana de Xornalismo en la USC. Xosé López, exdecano y exdelegado de La Voz en Santiago también ha enviado «unha grande aperta para toda esa familia de La Voz de Galicia neste día tan triste».

La presidenta y editora de El Progreso, Blanca García Montenegro, ha hecho llegar su «más sentido pésame a la familia de La Voz de Galicia». José María Bergareche Busquet, presidente de El Diario Vasco, destaca la «labor impagable en defensa de los intereses de la prensa en general y muy especialmente de la prensa local regional» que realizó Santiago Rey.

Otros profesionales de la comunicación, como Alfonso Rodríguez Aldeyturriaga, director de Colpisa (agencia creada por Sapisa, que presidió Santiago Rey), o Jorge del Corral Díez, que fue fundador y secretario general de Antena 3 TV, se han unido a esas condolencias. También ha querido enviar un abrazo a la redacción de La Voz Fernando Ónega, «unha familia da que me sinto parte. Que pena tan grande que se nos vaia este maestro». Joaquín Manso, director de El Mundo, o el periodista gallego de TVE Jenaro Castro también han trasladado su pésame. La Asociación de la Prensa de Madrid, que había premiado en 2005 a Santiago Rey con el Premio Miguel Moya, ha recordado el el motivo de aquel galardón: «su importancia como editor, y el hecho de que ha tenido siempre una sensibilidad especial con los periodistas y en defensa del auténtico periodismo»

El sentido adiós de la cultura, la ciencia y el deporte de Galicia

El mundo de la ciencia, la cultura y el deporte llora hoy también a Fernández-Latorre. La investigadora gallega Marisol Soengas, referente mundial en melanoma, recordaba en su cuenta de Twitter las palabras que le dijo Santiago Rey Fernández-Latorre cuando a finales de noviembre del año pasado le entregó el premio Fernández Latorre. «Mi vida es La Voz de Galicia. Creo en el periodismo de verdad: crítico, que no se conforma y va más allá de los clicks». «Cuánto siento su fallecimiento», añadía la científica gallega.

La cardióloga Marisa Crespo, otra gallega reconocida en el ámbito mundial, también quiso trasladar su pésame y un gran abrazo a la familia de La Voz de Galicia. Y Manuel Luis Casalderrey, químico, divulgador y columnista, ha manifestado su «admiración» por Santiago Rey, capaz de conseguir que La Voz sea «uno de los mejores y más modernos periódicos de España».

Desde la Casa de Rosalía envían sus condolencias y aseguran que «non esquecemos o seu apoio fundamental na colecta popular que permitiu recuperar e arranxar a Casa da Matanza nos anos 70 do século pasado». Xosé Manuel Soutullo, director de la Editorial Galaxia y de la Fundación Penzol, deseó que «os máis de sesenta anos de tarefas empresariais ás que se dedicou con intensidade e compromiso deixarán unha importante pegada na historia e na modernización da comunicación en Galicia». El Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, a través de su decano, Luciano G. Alfaya, ha mostrado su «profundo pesar por tan sensible perda». Xerardo Estévez, arquitecto y exalcalde de Santiago también envió un un abrazo «á gran familia de La Voz». «Su trayectoria, caracterizada por el compromiso con Galicia y su inequívoca vocación de servicio, son parte de su legado que siempre recordaremos con respeto y gratitud», apuntan desde la Fundación Barrié, mientras el Consello da Cultura Galega ha expresado su fondo pesar por la muerte de una «figura determinante na prensa galega».

Camilo y Xosé Díaz Arias de Castro, hijos de Isaac Díaz Pardo, destacan que «toda a laboura que fixo Don Santiago para engrandecer Galicia merece un grande respeto». Y Ghaleb Jaber Ibrahim y Ghaleb JAber Martínez, en nombre de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, afirman que Santiago Rey Fernández-Latorre «desempeñou un papel fundamental na democratización da información, ofrecendo aos cidadáns un acceso constante e veraz da actualidade».

La Real Federación de Fútbol de Galicia ha recordado en redes «o gran legado que deixa para todos».«O noso presidente, RafaLouzan, a Xunta Directiva e toda a RFGF transmitimos o noso profundo pesar polo falecemento de Santiago Rey Fernández-Latorre e enviamos as nosas condolencias e un forte abrazo aos seus familiares e amigos e á gran familia de La Voz de Galicia». El Obradoiro CAB ha lamentado la pérdida en redes y ha querido enviar «as nosas mais sinceras condolencias e un forte abrazo á súa familia e achegados nestes momentos difíciles».

El «inmenso dolor» de los lectores de La Voz

Una suscriptora del periódico, María Cristina García Pan, se une «al inmenso dolor de todos por la inestimable pérdida [...]. Como lectora asidua desde que con aquellos enormes ejemplares aprendí a leer con poco más de tres años, comparto el dolor y la pena por la pérdida de esta persona irrepetible y deseo que el periódico no abandone la enorme y brillantísima estela que Don Santiago trazó a lo largo de unos 60 años de amor y entrega a nuestra querida y necesaria La Voz de Galicia».