El PSdeG reclama un plan de empleo para los jóvenes y medidas de choque para frenar su «desbandada» a otras comunidades

Carmen Rodríguez Dacosta, en el Parlamento.

La portavoz de Emprego, Carmen Dacosta, y el secretario general de Xuventudes Socialistas de Galicia —XSG—, Xurxo Doval, han anunciado una serie de iniciativas parlamentarias para reclamarle a la Xunta que presente en dos meses un Plan de emprego para a mocidade. Dacosta urge al gobierno gallego a tomar medidas para frenar la situación de precariedad laboral generalizada que está provocando «unha desbandada entre os mozos e mozas, que marchan a outras comunidades autónomas na busca de oportunidades».

Dacosta alerta de que los gallegos y gallegas más jóvenes están soportando más gravemente las grandes lacras del mercado laboral gallego, como son «o desemprego, as baixas taxas de actividade, baixos salarios e precariedade. A falla de oportunidades e de expectativas provocan o desánimo dos máis mozos, que se ven obrigados a buscar o seu futuro noutros puntos do Estado e mesmo no estranxeiro», dice el PSdeG en un comunicado.

Por eso le reclama al gobierno gallego que ponga en marcha cuanto antes «tódalas ferramentas ao seu alcance para facer de Galicia un territorio con oportunidades laborais e con emprego de calidade para a xuventude». En concreto, reivindica que la Xunta fomente las prácticas formativas y remuneradas, «eliminando a precariedade dos bolseiros», además de otras medidas concretas, como la puesta en marcha de ventajas fiscales para las empresas en las que el 30% da plantilla tenga menos de 35 anos.

Tanto la parlamentaria socialista como el responsable de XSG alertan de la situación preocupante de la población joven de Galicia, que indican que es la cuarta comunidad con la menor tasa de actividad entre la población de 16 a 29 años. Mientras la media de España se sitúa en el 53,8 por ciento, Galicia está en el 47,2% —muy por debajo del 62% de Cataluña—, con una tasa de paro juvenil del 18,1%.

Asimismo, demandan que el gobierno gallego «se centre en superar a situación de precariedade laboral destas franxas de idade, xa que o 26,6 por cento dos mozos galegos traballan a tempo parcial e cobran un 20% menos que o resto dos traballadores e traballadoras. Esta 'fenda salarial' está especialmente acentuada nesta comunidade, cunha diferenza de 14 puntos con relación ao resto de mozos e mozas do Estado», apuntan.

Fixar poboación

Carmen Dacosta insta además a la Xunta a que elabore y ponga en marcha un Plan de choque para hacer de Galicia una tierra «atractiva para que os mozos e mozas decidan quedar e desenvolver o seu proxecto vital», e frear o «éxodo» da poboación moza». Propone en este sentido medidas específicas para incentivar la adquisición de vivienda entre los más jóvenes, así como la mejora de los servicios y de las infraestructuras. Del mismo modo, llama a frenar la «sangría» de población joven de Galicia, que desde el ano 2010 perdió 87.300 personas de entre 16 y 29 años, lo que supuso que dos de cada diez jóvenes tuvieran que marcharse a trabajar fuera de la comunidad.