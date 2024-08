Abraham Mateo: «Jennifer Lopez es superfamiliar»

El cantante y compositor Abraham Mateo

¿Puede una estrella brillar ininterrumpidamente desde los 13 años? Semejante fenómeno, tan atípico en España pero frecuente en Estados Unidos, lo cumple con creces Abraham Mateo (San Fernando, Cádiz, 1998). El cantante y compositor multipremiado pasó de niño prodigio con aquella Señorita a grabar a los 19 años con Jennifer Lopez y ahora directamente a arrasar tanto en solitario como en colaboraciones con los más grandes. Con ecos que llevan desde Prince hasta Bruno Mars, el artista gaditano parece haber hecho un pacto con la fortuna. Su versión del mítico Maniac de Michael Sembello (banda sonora de Flashdance de 1983) ya es una de las canciones del verano: tan metalúrgica y musical como la peli de Adrian Lyne, como su San Fernando natal o como Ferrol, donde actúa este sábado.

—Allá donde suena un éxito en España o en América... detrás está la firma de Abraham Mateo. ¿Cuál ha sido el secreto?

—Buena pregunta [risas]. Realmente no hay secreto, ojalá lo hubiera. Consiste en esperar la inspiración y dejarte llevar.

—Empezó en la música con 7 años y ha dado uno de los giros más espectaculares en la historia de la música en el país: de estrella infantil a icono del pop adulto.

—Yo solo puedo dar muchas gracias a todo el que así lo piense.

—Con 13 años se fue a Miami. ¿Qué le aportó el paso por Estados Unidos?

—Fue un verdadero regalo lleno de ilusiones y sueños. Me nominaron a los premios Juventud de Miami gracias al tema Señorita, como artista revelación. A partir de ahí empecé a viajar por toda Latinoamérica, haciendo promoción, conciertos, colaboraciones con artistas internacionales, premios, radios... Un no parar hasta la fecha.

—Jennifer Lopez, Ana Mena o Chanel. ¿Cómo es trabajar con artistas de semejante calibre?

—Por suerte para mí fue superfácil porque son grandes y a la misma vez sencillas, humildes y superfamiliares. Gente como Jennifer Lopez, que es superfamiliar. Me llevo un recuerdo entrañable de todas ellas, que han sido muchas, como Becky G, Sofía Reyes, Malú, Vicco, Lali Expósito, Leslie Grace...

—¿Sigue manteniendo en mente la frase de que todo llega?

—Por supuesto que sí, es mi lema pero también el lema de mis fans.

—¿Y qué le queda por llegar a Abraham Mateo?

—Pues muchísimas cosas. A pesar de llevar 17 años en el mundo de la música, tengo ahora solamente 25 y una tela de cosas por aprender, realizar y vivir. Se trata de un trabajo duro a diario para llegar a todo ello. ¡Pero yo espero seguir cumpliendo sueños!

—Su concierto puede ser el gran puntazo de las fiestas de Ferrol. ¿Qué sabe del público gallego?

—Gracias a Dios, sé mucho. Es un público muy fiel que arrastro desde niño, un público que cada vez que he pisado tierra gallega se ha desvivido por darme cariño. Tengo que reconocer que tengo mucha suerte.

—Usted es de San Fernando, en Cádiz, una ciudad con muchas conexiones con Ferrol: marítima, luchadora, musical, con sus astilleros...

—Cierto, totalmente de acuerdo. Cádiz al sur y Ferrol al norte, pero con muchas cosas en común, a nivel de historia y también a nivel musical.

—¿Cómo se vive en semejante marea de éxitos desde tan pequeño? En Estados Unidos es más frecuente que ocurra esto, con artistas como Justin Bieber.

—Yo siempre he tratado de vivir con los pies en el suelo, valorando alto todo lo bueno que me pasaba. Cada logro, cada premio, siempre me he mostrado muy agradecido. Y todo esto se lo debo a mi madre que me acompañaba siempre... y que se encargó de recordarme quién era y de dónde venía, para que siguiera siendo el mismo. Por suerte, a mi madre la he tenido siempre conmigo. Ella era quien me acompañaba a todos lados.

—Pero su gran ídolo sigue siendo Bruno Mars.

—¡Siempre, siempre Bruno Mars!

—Llegó a reconocer que escribió canciones de desamor a las cinco de la mañana, con el corazón roto.

—¡Muchas, escribí muchas canciones con el corazón roto a las cinco de la mañana! [Risas]. Las mejores baladas salieron de ese dolor. Por eso también me muestro siempre agradecido por todas las vivencias, porque hay que sacar lo positivo de lo negativo en todo momento. Como en estas canciones.