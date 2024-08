El precio de calentar colegios e institutos: quince millones en dos años, de los 24.000 euros de la comarca de Quiroga a los 300.000 de Ourense

Foto de archivo del instituto de Carril MONICA IRAGO

La Consellería de Educación ha sacado a concurso la contratación del suministro de combustible para calefacción de todos sus centros. Desde colegios a institutos, pasando por escuelas de idiomas, centros residenciales, de educación especial o enseñanzas artísticas. Se trata de una licitación bienal (por dos años) y prorrogable por otros dos ejercicios, que supera los quince millones de euros en esos dos años (30 si hay prórrogas).

El procedimiento incluye 75 lotes, con un total de 820 centros, que van de los 33 de A Coruña a los tres de los lotes más pequeños, uno de ellos para los concellos de Baleira, Negueira de Muñiz y A Fonsagrada, y el otro para el conservatorio de danza, el conservatorio de música y la escuela de idiomas de Lugo. No obstante no son los que tienen el menor presupuesto estimado, que se corresponde con la comarca de Quiroga: 24.393 euros al año para calentar cuatro centros de Folgoso do Courel, Quiroga e Ribas de Sil.

En el otro lado están los lotes que engloban centros educativos de las ciudades, que se acercan a los 300.000 euros al año en calefacción. Es el caso de todos los institutos, colegios y centros públicos integrados de Ourense (297.738 para 23 centros), los 265.944 euros de colegios e institutos de A Coruña (33), o los 288.496 del municipio de Vigo (36).

Por provincias, las infraestructuras de A Coruña superan los 5,6 millones en dos años, las de Pontevedra los 4,4 millones, mientras que Ourense se queda en los 2,8 millones y Lugo en los 2,6.

Con abrigos en un colegio de Cambre por una avería en la calefacción toni silva

El combustible utilizado se trata en todos los casos de gasoil, y el propio procedimiento recoge una penalización si se entrega con retraso. Cien euros por cada mil euros si la demora oscila entre dos y tres días, 150 euros por cada mil si va de tres a cuatro, y 200 euros por cada mil euros en la factura si se superan los cuatro días de retraso.

La Xunta establece, para poner un límite a la concurrencia, un máximo de 15 lotes a los que se puede presentar cada empresa, y un tope de diez adjudicaciones por licitador, salvo que no haya otra oferta encima de la mesa.

¿Y cuántos litros consume de gasoil consume cada centro educativo? De media, en Galicia casi nueve mil litros al año, pero la casuística es muy diferente en función del tamaño y del lugar. Así, los de O Incio, Láncara, Paradela, Triacastela o Sarria consume una media de 13.893 litros al año, un 50 % más, y los de Montederramo, Chandrexa de Queixa, A Pobra de Trives o Manzaneda superan esa cifra. Por el contrario, los de la comarca de Fisterra, doce centros, tienen un consumo medio de 3.735 litros anuales.