El PSdeG reclama a la Xunta desbloquear la compatibilidad entre el ingreso mínimo vital y otras prestaciones como la risga

La diputada socialista Silvia Longueira

El PSdeG insta a la Xunta a «desbloquear» la compatibilidad del ingreso mínimo vital (IMV) con otras prestaciones sociales, como puede ser la risga (Renda de Inclusión Social de Galicia).

El grupo parlamentario socialista ha registrado una interpelación en el Parlamento de Galicia para reclamar a la Xunta «axilizar» la reforma de la Lei de Inclusión Social, de forma que se solucione la actual incompatibilidad del IMV con prestaciones como las rentas mínimas de inclusión.

«É inaceptable que, catro anos despois da introdución do IMV, as familias galegas en situación de vulnerabilidade sigan enfrontando barreiras burocráticas que impiden o acceso a todas as prestacións ás que teñen dereito», alega la diputada Silvia Longueira, para quien es «urxente» que el Gobierno gallego «cumpra a súa promesa» de reformar la Lei de Inclusión Social de modo que las familias afectadas puedan beneficiarse «plenamente» tanto del ingreso mínimo vital como de otras ayudas.

En una nota remitida a los medios, los socialistas apuntan que el IMV está siendo «unha ferramenta crucial para máis de 72.000 persoas en Galicia». Destacan también que la Consellería de Política Social ha mantenido reuniones recientes con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para discutir la transferencia de la gestión del ingreso mínimo vital a Galicia, pero que desde el Gobierno central se solicitó un «compromiso firme» por parte de la Xunta para adaptar la normativa autonómica sin que se reduzca la cobertura a los beneficiarios.

Por ello, la interpelación del PSdeG reclama que Política Social presente «canto antes» la reforma de la Lei de Inclusión Social «postergada repetidamente». También instan a que la Xunta desarrolle un protocolo en coordinación con los servicios comunitarios para mejorar la eficiencia en la tramitación del IMV.

«É imperativo que as familias vulnerables de Galicia non sigan esperando indefinidamente por unha solución que xa se implementou con éxito noutras comunidades», insiste Longueira.