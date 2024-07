El BNG demanda a la Xunta que agilice las ayudas al alquiler

Vivienda en alquiler. Imagen de archivo EUROPAPRESS

La portavoz de Vivenda del BNG en el Parlamento gallego, Alexandra Fernández, ha denunciado la demora que acumula la Xunta del PP en la tramitación de las ayudas convocadas este año para alquiler, lo que está provocando, asegura, una situación de incertidumbre y desasosiego entre las personas que esperan por la resolución y que, a estas alturas del año, ni tan siquiera saben si van a contar con esa subvención ni cuando se les va a pagar.

«Nun contexto de incremento de prezos desmedido, no que moitas persoas dependen directamente destas axudas para poder facer fronte ao pago das súas rendas e manter a súa vivenda, a Xunta dilata prazos e xera maior indefensión e vulnerabilidade das persoas», lamenta la diputada. Alexandra Fernández recuerda que el plazo para solicitar estas ayudas se abrió el 15 de enero y finalizó el 29 de febrero, y que la Xunta podía iniciar la tramitación de los expedientes desde el primer día, porque «teñen que xestionarse de forma cronolóxica, é dicir, conforme van entrando no rexistro: tal e como se indica na orde das axudas, a Administración galega dispón de tres meses para ditar e notificar a concesión das axudas e das súas prórrogas». Transcurridos seis meses desde su apertura, el BNG sostiene que son numerosas las personas que están denunciando que aún no recibieron notificación alguna.

La portavoz nacionalista en materia de Vivenda recuerda que en los últimos cuatro años el precio medio de los alquileres en Galicia pasó de 438 a 533 euros, y que en ciudades como A Coruña el incremento fue de 620 a 658 desde el 2023 hasta la actualidad.

La diputada, que califica como desastrosa la gestión de estas subvenciones, reclama el abono inmediato de las ayudas: el BNG ha presentado en el Parlamento una iniciativa en la que insta al Gobierno del PP a comprometerse a resolver, notificar y, de ser el caso, realizar el pago de las ayudas al alquiler habitual en el plazo máximo de tres meses desde el ingreso de las solicitudes