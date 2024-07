El PSdeG critica que el Sergas carezca de un sistema de contabilidad integral cuando gestiona el 40% de los recursos de la Xunta

Personal sanitario por los pasillos del hospital Álvaro Cunqueiro, de Vigo M.MORALEJO

El Sergas gestiona el 40% de los recursos de la Xunta pero carece de «un sistema de contabilidade integral». Eso es lo que critica la portavoz de Economía e Facenda del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Iglesias. En una nota de prensa de su formación, la letrada de la Xunta considera «significativo» que en las áreas sanitarias de Lugo y Ourense, la actividad hospitalaria con medios ajenos «representa porcentaxes próximas ao 40%» y lo vincula a la «obsesión» del conselleiro de Facenda de que no se incremente el capítulo de gastos de personal.

Pero no solo eso. Iglesias —que se presentó como número uno de la formación por la provincia de A Coruña el pasado febrero— considera inaceptable que no se disponga de plan de choque para «a masiva xubilación dos empregados públicos» ni sobre los roles de «unha xestión eficiente dos recursos humanos no século XXI», con la inteligencia artificial y las tecnologías de la información y las comunicaciones en el día a día.

En esta línea, la parlamentaria socialista lamentó que «ano tras ano» se incremente «a temporalidade da contratación por parte del Sergas». «E logo bótanlle a culpa a Pedro Sánchez de que moito do noso talento fuxira de Galicia en busca de mellores condicións laborais durante as políticas de recortes da dereita», reprochó.

Patricia Iglesias criticó que el Ejecutivo de Alfonso Rueda carezca «dun plan de contabilidade pública adaptado ao plan xeral de contabilidade aprobado no 2010, como tampouco dispón dun plan estratéxico de subvencións, nin de plan anual de contratación, nin de rexistro de entidades de administración paralela, obrigatorio dende o 2011», que hace de Galicia una excepción.

Finalmente, termina con una pregunta: «Como se pode explicar que Asturias invista en sanidade pública case 300 euros máis por habitante e ano que Galicia e que teña unha débeda do 14,8 % fronte ao 17,2 % da comunidade galega?»