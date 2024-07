Pontón acusa a Rueda de cumplir cien días en la Xunta instalado «nos anuncios e na propaganda»

XURXO MARTINEZ | EFE

El Bloque Nacionalista Galego ha aprovechado los primeros cien días de Alfonso Rueda en la Xunta para hacer una enmienda a la totalidad a la política llevada a cabo estos tres meses.«Estamos ante un goberno do Partido Popular rutineiro, instalado na propaganda e nos anuncios, que sigue desmantelando os servizos públicos. Un Executivo especialista na confrontación, que en lugar de aportar solucións busca culpables e que goberna para os grandes lobbies e as empresas amigas do PP, totalmente submiso a estratexia que lle marcan desde Madrid», ha lamentado Ana Pontón, que ha comparecido en Santiago tras reunirse con el grupo de diputados que conforma el denominado gobierno en la sombra, el modelo elegido por los nacionalistas para hacer oposición y que consiste en trasladar a la opinión pública qué es lo que harían ellos si estuviesen en el poder.

Para el BNG, el problema de la vivienda es una de los más acuciantes tanto para jóvenes como para los hogares de gente trabajadora. Pontón ha insistido en que, tras quince años en los que el Partido Popular abandonó por completo la política social de vivienda, la respuesta de Alfonso Rueda ha sido la propaganda: anunciar la construcción de 20.000 viviendas, 4.000 de la Xunta.«Este anuncio é un engano premeditado e con alevosía de Rueda ás persoas que buscan desesperadamente vivenda, porque sabe perfectamente que non vai facer en catro anos o que non fixo en quince. Pero non lle importa mentir para tapar a súa incompetencia», ha criticado la líder la nacionalista.

Pontón se ha referido a la sanidad para acusar a Alfonso Rueda de liderar un gobierno rutinario, sin impulso, sin proyecto de país que «repite as mesmas recetas fracasadas de sempre». El BNG advierte de que, un año más, Galicia se enfrenta a un verano con cierre de camas, con recorte de médicos y medicas en los centros de salud y donde los planteles están ya bajo mínimos. «Seguimos con miles de nenos e nenas sen pediatra asinado, cunha atención primaria colapsada, na que se da como normal listas de espera de até dúas semanas», ha lamentado la portavoz del Bloque.

Ana Pontón, que ha vuelto a acusar a Rueda de ser un rehén de la estrategia del PP en la calle Génova, de no tener apenas margen de maniobra, sostiene que el Ejecutivo gallego gobierna para los grandes grupos de presión y las grandes empresas amigas, anteponiendo sus intereses al futuro de Galicia. «Estamos ante goberno que se pon do lado dunha multinacional canadiense para reabrir a mina de Touro, e que se pon de parte da multinacional portuguesa Altri impulsando unha macro celulosa no corazón do país. Dúas bombas contaminantes que supoñen un risco para o rural e un risco capaz de liquidar o marisqueo na ría de Arousa. As multinacionais por riba da xente do mar e do rural», ha criticado la líder nacionalista.

Acogida de menores

Ana Pontón ha manifestado este viernes su opinión al respecto de la postura que ha adoptado la Xunta, considerando una «obligación ética e moral» acoger a menores migrantes en Galicia. Además, ha indicado al presidente de la Xunta que debería retirar unas «palabras que rozan o nazismo», ante las declaraciones de Alfonso Rueda este lunes, cuando confirmó que la Xunta sería «solidaria» en la acogida, pero reclamaba que se acompañase de medidas para frenar lo que denominó «avalancha» migratoria. La líder del BNG ha aprovechado para recordar la llegada de personas procedentes de Ucrania, hace más de dos años, mencionando que «o que non pode ser, é que se cuestione a acollida destas persoas polo simple feito de que procedan doutra parte do mundo».

En cuanto al hecho de que se trate de menores, ha recalcado que, al ser «siempre la parte más indefensa», es necesario acogerlos y apostar por su «integración».