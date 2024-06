Un Lugo que mira cara o futuro

Paula Alvarellos, alcaldesa de Lugo Óscar Cela

Estes días os e as lucenses estamos de parabéns. Xa somos 100.000. O noso municipio convértese así na cuarta cidade galega en superar esta barreira poboacional, aspecto que ten connotacións en asuntos tan relevantes como o financiamento estatal, o asentamento de empresas ou a planificación gobernamental das infraestruturas de comunicación.

Este logro non só é un fito demográfico, senón un claro sinal do éxito das nosas políticas e da forza e determinación de todos os que formamos esta comunidade. Tras este obxectivo existe unha aposta clara por construír unha cidade de oportunidades, que ofreza a posibilidade de desenvolver tanto un proxecto persoal como profesional. Porque a realidade di que Lugo, a día de hoxe, é un destino atractivo para vivir.

O crecemento ordenado, planificado e respectuoso coa nosa contorna está sendo esencial para alcanzar este fito. Un duro traballo que responde a un proxecto de cidade coherente e definido. A rexeneración de áreas urbanas degradadas, como o barrio do Carme; a mellora das nosas infraestruturas, como a comunicación interna coa contorna fluvial ou coas zonas industriais e comerciais; a rexeneración da noso centro histórico; os investimentos nos nosos barrios e parroquias e a ordenación dos futuros solos residenciais e industriais que redundará no seu crecemento sustentable, son os piares da nosa estratexia.

Pero este incremento poboacional é tamén, e sobre todo, un reflexo da nosa aposta por adaptar a economía local. Implementamos políticas para atraer investimentos e apoiar as pequenas e medianas empresas. Deste xeito, iniciativas como o fondo de capital Lugo Transforma está sendo crucial para modernizar o tecido productivo e fomentar o emprendemento. De feito, somos xa, a día de hoxe, unha das cidades galegas con maior número de empresas tecnolóxicas. Algo que nos vai permitir seguir gañando poboación nun futuro próximo.

Todo este labor no eido urbanístico, medioambiental, económico, social, dotacional e administrativo non só está a mellorar a nosa calidade de vida, senón que tamén fai de Lugo un destino atractivo para novos residentes e investidores. Algo que, particularmente como alcaldesa, éncheme de orgullo, sobre todo porque é un labor conxunto de todos os que amamos a Lugo e cremos no seu potencial. O tecido social, o asistencial, o empresarial, o educativo, o deportivo ou veciñal. Todos somos copartícipes deste logro.