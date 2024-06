Unanimidad en el Parlamento para que la Xunta participe en la Aesia

A Coruña será pionera en Inteligencia Artificial al lograr la sede oficial de la Aesia. El organismo que se ubicará en la ciudad herculina es uno de los más importantes de los que el Gobierno tiene previsto descentralizar por las posibilidades de futuro que ofrece y se encargará, principalmente, de analizar los límites de este tipo de tecnología. Marcos Míguez

Los tres grupos del Parlamento gallego, así como el diputado del Mixto, aprobaron este miércoles por unanimidad una proposición no de ley presentada por el PP para instar al Gobierno central a que, una vez constituida la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) con sede en A Coruña, incorpore a la Xunta en sus órganos de dirección.

La aprobación de esta iniciativa se produce en un contexto de cooperación interadministrativa. La semana pasada, el Concello de A Coruña aprobó en una sesión extraordinaria de la junta de Gobierno local el convenio por el que se formaliza la cesión del edificio de la Terraza como sede de la Aesia. Este acuerdo, rubricado el pasado martes por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el ministro de Transformación Digital y Función Pública, José Luis Escrivá, tiene una vigencia de cuatro años, prorrogables por acuerdo entre las partes.

El texto de la proposición aprobada por el Parlamento también pide a la Xunta que replantee la Estratexia Galega de Intelixencia Artificial 2030, prevista para 2025, y los programas sectoriales y proyectos de IA en Galicia. El objetivo es aprovechar la oportunidad que brinda la localización de la Aesia en A Coruña para consolidar un ecosistema que facilite la implantación de empresas tecnológicas y la retención y atracción de talento en la comunidad gallega.

La iniciativa, que recibió el respaldo de todos los grupos parlamentarios, fue defendida por el viceportavoz del Grupo Popular, Julio García Comesaña. García Comesaña lamentó que el Gobierno no esté teniendo en cuenta a la Xunta en el proceso de implantación de la Aesia en A Coruña, a pesar de que el Ejecutivo autonómico «leva meses reiterando a súa oferta de colaboración e mostrando a súa posición a favor de que as diferentes comunidades participen de forma activa ou directa na xestión da axencia».

Comesaña recordó que la Xunta, a través de Amtega, mostró en marzo del año pasado su «firme convicción» de que las comunidades autónomas formaran parte de los órganos de gobierno de la agencia. «A participación é crucial, dadas as súas competencias en áreas fundamentais como a saúde, educación, emprego ou política social, entre outras», argumentó.

El diputado popular también criticó «o atraso» con el que el Gobierno central procede para la implantación de la Aesia ya que, según indicó, el derecho que aprobaba el estatuto de esta agencia publicado el pasado mes de septiembre establecía que la constitución de su consejo rector tendrá lugar en el plazo de tres meses. «Curiosamente, a semana pasada, coincidindo co anuncio de debate desta proposición non de lei, o ministro para a Transformación Dixital visitou A Coruña para anunciar as funcións, o logo e o inicio da confección da plantilla de persoal da Aesia, un anuncio realizado sen ningún tipo de representación da Xunta», señaló, a pesar de la oferta de colaboración desde el Gobierno gallego y la petición de participar, de forma activa o directa, en su gestión.

Con esta medida, recoge el texto de la proposición no de ley, el Parlamento busca asegurar la cogobernanza en la Aesia, promoviendo la participación directa de las comunidades autónomas y garantizando la colaboración entre todas las instituciones involucradas.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública elegió a principios de junio al ingeniero informático Ignasi Belda como director general de la Aesia, tras un proceso de selección en el que participaron más de cien candidatos. Entre sus funciones destaca el diseño de la estrategia de acción de la misma, la ejecución del presupuesto, la supervisión del personal y la coordinación con los diferentes agentes del sector.