Foz quiere regular la presencia de caravanas en la explanada del puerto

Autocaravanas en la explanada del puerto de Foz Pepa Losada

Buena parte de la explanada portuaria de Foz se convierte cada verano y en otras épocas, como Semana Santa, en un amplio estacionamiento de autocaravanas, caravanas y furgonetas. A escasos metros de la ría y a tiro de piedra del centro urbano, de servicios hosteleros y de la playa de A Rapadoira, este amplio espacio, que además cuenta con un área de servicio gratuita (para suministro y cambios de aguas), atrae a cientos de autocaravanistas, nacionales y de otros países. El Concello, consciente de que es un turismo al alza y de que cada año llegan más vehículos, lleva tiempo queriendo regular esa ocupación, pero afirma verse limitado.

El regidor, Francisco Cajoto (PSOE), reconoce que el único organismo con competencias es Portos de Galicia, y reitera la petición de que se cumpla un acuerdo de 2021 con la Fegamp para la cesión al Concello de espacios portuarios en desuso. No entiende por qué después de todo este tiempo aún no se ha avanzado en el desarrollo de ese convenio, ya que afirma que, de tener competencias el Ayuntamiento, se procedería a regular y a ordenar el uso de ese espacio, estableciendo un número determinado de plazas para autocaravanas, fijando el tiempo y las condiciones de ocupación e incluso un coste por servicio.

El debate ciudadano sobre lo idóneo o no de consentir tantos vehículos en esa explanada viene de lejos. El alcalde defiende que Foz no rechaza ese tipo de turismo, pero sí ve urgente regularlo. Explica que cada verano el Concello tiene que dirigirse a Portos para que limite la zona de estacionamiento de esos vehículos para poder celebrar las fiestas del Carmen y del san Lourenzo. La situación se complicará aún más en este 2024 al estar en marcha en terrenos portuarios las obras del nuevo tanque de tormentas de la futura estación depuradora de aguas residuales.

Desde Portos aseguran que el convenio al que hace referencia el alcalde no existe, si bien llevan desde la legislatura pasada trabajando en la reversión de este tipo de terrenos al Estado central, no al Concello, incluida esta explanada portuaria de Foz. También apuntan que, cumpliendo la normativa de tráfico, al igual que a otros vehículos, no les pueden prohibir a las autocaravanas acceder a la zona portuaria ni tampoco pernoctar. Lo que no está permitido, apuntan, es acampar.