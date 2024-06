Ana Miranda, sobre su escaño compartido con ERC: «Non entendo tanta confusión porque explicouse todo na campaña»

Ana Pontón y Ana Miranda, esta mañana en Bruselas. DELMI ÁLVAREZ | EUROPA PRESS

Ana Miranda, eurodiputada del BNG que tendrá que compartir su escaño con ERC dentro de la coalición que comparten con Bildu, ha mostrado este jueves cierta sorpresa por el revuelo desencadenado a raíz del tiempo que durará su acta, un asunto, sostiene, que se explicó durante la campaña y que forma parte de los términos del acuerdo de la coalición Ahora Repúblicas, que se firmó ya en las elecciones del 2019. «Non entendo tanta confusión», ha dicho en una entrevista concedida a Radio Voz. A diferencia de los anteriores comicios, en los que el BNG ocupaba el puesto quinto de la lista, Miranda ostentaba ahora el número tres. Como la candidatura ha obtenido tres diputados, se dio por hecho que el nacionalismo gallego tenía un escaño y que lo mantendría durante toda la legislatura (5 años).

Pero no era así. Porque, según la letra pequeña de un acuerdo que parece guardado bajo llave -y que establece ajustes en función del apoyo proporcional recibido-, el BNG volvía a tener eurodiputada, sí, pero no toda la legislatura. Aproximadamente, el 60 % del tiempo, el equivalente a los tres primeros años, un dato que trascendió no porque lo explicara el BNG, sino porque se dio a conocer desde Cataluña, por parte de dirigentes de Esquerra. Algo que revela el escaso interés que tenía el Bloque en airear la noche electoral y en la jornada posterior que el suyo era un escaño temporal, temeroso de perder la batalla del relato ante la opinión pública y de que la idea del escaño compartido se impusiese sobre la del diputado propio. Acta que, finalmente, ostentará una parte del tiempo. Preguntada cuándo se sabrá definitivamente el reparto de tiempos de ese tercer escaño entre el BNG y ERC dados los apoyos recibidos por cada uno, Miranda ha asegurado que todavía desconoce cuándo se producirá la reunión y que, por tanto, no precede ahora adelantar nada.

El BNG reconoce que se repartirá con ERC el tiempo del tercer escaño de la coalición Ahora Repúblicas MARIO BERAMENDI

«É a primeira vez, dende 1999, cando saiu Camilo Nogueira, que entramos na mesma noite electoral, dende o minuto cero», ha explicado Miranda. Un matiz al que se refirió la propia Ana Pontón el domingo y que es cierto, pero que no permite aguantar toda la comparativa con lo sucedido hace ahora 25 años. Porque entonces, Nogueira se presentó solo (el BNG no iba en ninguna coalición), logró 300.000 votos (fueron casi 180.000 este domingo), y estuvo los cinco años de la legislatura.

«Con escano ou sen escano, a eficacia do noso traballo en Bruselas está probada dende 1999», sostuvo Miranda en la entrevista. La dirigente recordó que, en el 2014, sin ser ella eurodiputada, el trabajo del Bloque impidió que se prohibiera la pesca con xeito, un arte artesanal para la sardina. O que, en el 2016, se presentase el recurso por el accidente de Angrois. «Está garantizado que o Bloque vai traballar cinco anos en Europa na defensa dos intereses de Galicia e iso é o realmente importante», mantuvo Miranda en Radio Voz.