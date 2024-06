El increíble disparate de Boimorto: Vox y Junts por encima de PSOE y BNG

Una urna con votos

En el corazón de la Galicia rural, Boimorto es un municipio de vocación ganadera, con alcaldesa del PP. Cuesta creer que en una de las cuatro mesas electorales del concello, Vox sea la primera fuerza (132 papeletas), el Frente Obrero la tercera (55) y Junts la cuarta (42), los tres muy por encima de PSOE y BNG. El resultado es que en el ayuntamiento coruñés, tal y como refleja todavía la web de Interior, arroja un balance grotesco que nada tiene que ver con las actas y los datos enviados desde el municipio. Porque, en contra de lo que dice la web oficial del Gobierno, según el recuento oficial de las mesas, el PP es la primera fuerza con 403 votos, seguida del PSOE (141), el BNG (139) y, por último, Vox, al que han votado 25 personas. Todo mucho más lógico teniendo en cuenta la idiosincrasia del municipio gallego.

Sin embargo, según Interior, los de Abascal son la segunda fuerza del concello, con 147 sufragios. Es decir, como si una mesa de Boimorto fuese equiparable a una del barrio de Salamanca.

Todo apunta a un grave error informático. Un fallo en el que se han podido atribuirle a Boimorto los datos de otro territorio del Estado. Es la única hipótesis que manejan en el ayuntamiento coruñés, poco acostumbrado a los sobresaltos y cuya alcaldesa —la popular Chus Novo— se encontraba ayer en un estado de absoluta perplejidad. Como muchos de sus funcionarios y vecinos. «Desde aquí hemos hecho las cosas como siempre, con normalidad y con orden, pero es que esto no tiene ni pies ni cabeza: no parece que sea algo atribuible a un error puntual, pero no sabemos qué ha pasado exactamente», explica la regidora de Boimorto.

Desde el Concello aseguran que no hay por qué repetir ningún recuento y que no está previsto, porque el problema no está en las mesas ni en el escrutinio, sino seguramente en algún tipo de error de carácter informático.