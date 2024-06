«La oferta de plazas de campamento para discapacitados es casi inexistente»

Campamento de verano en la isla de San Simón Gabriela García

Los campamentos de verano ofrecen a los niños y jóvenes la posibilidad de hacer amigos de otras localidades, disfrutar del aire libre, ir ganando autonomía y hasta descubrir nuevas aficiones. Entre la oferta pública y la privada, los campamentos con pernocta y los de día, la mayoría de los estudiantes asisten a una colonia. Eso no ocurre entre los niños y jóvenes con discapacidad; para ellos, obtener una plaza es una tarea muy complicada.

En Galicia hay muchas asociaciones de familias de personas con discapacidad, pero pocas organizan actividades veraniegas, porque pagar a cuidadores y monitores lo hace inviable. Por eso apenas hay opciones: «La oferta de campamentos es casi inexistente», reconoce Alejandra Morán, de la Asociación de Familias de Persoas con Parálise Cerebral (Apamp). La entidad tiene un campamento de mañana en Vigo, que atenderá este año a 69 personas, pero que ha tenido 91 solicitudes. En su caso se trata de un programa inclusivo, al que acuden niños mayores de 4 años con y sin discapacidad.

Demasiados gastos todo el año

La ayuda de la Administración es fundamental porque, dicen en otra entidad que no quiere aparecer públicamente, «las familias tienen tantos gastos todo el año, para toda la vida y con tan pocas ayudas, que pensar en un campamento de verano para sus hijos no es una prioridad».

La agrupación de asociaciones Fedemga Plena Inclusión encarga sus campamentos Special Olympics, una entidad especializada en el ocio del colectivo con discapacidad intelectual o del desarrollo. Eladio Fernández, su presidente, explica que cubren «las necesidades de las 41 asociaciones de Fedemga, pero también pueden participar a otras asociaciones —el campamento no se puede solicitar de modo individual— porque cada asociación debe aportar sus monitores». Ellos aportan «recursos materiales y los medios humanos para dinamizar el campamento». Estos son de 8 días en Arousa, Pontevedra o Mondariz.

Este año tienen 522 personas apuntadas en diferentes turnos, y cada una paga sobre 20 euros. La mayor parte del gasto lo financia la Xunta, que da al programa poco más de 30.000 euros. «Nosotros tendríamos capacidad para duplicar las plazas —dice Fernández— pero necesitaríamos más dinero de la Administración autonómica».

Esta apoya las iniciativas privadas y gestiona directamente dos programas: uno para personas con discapacidad, que depende de la Consellería de Política Social, y otro inclusivo (para todo tipo de estudiantes), que lleva la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Entre ambas entidades se ofrecen 11.500 plazas, 300 más que el año pasado.

¿Específico o inclusivo?

Eladio Fernández cree que un problema de los campamentos de la Xunta es que la inclusión real es difícil. Ellos, en Special Olympics, por ejemplo, no distribuyen a los participantes por edad si no por capacidades: «Hay gente que no puede ir a una fiesta, pero sí a la piscina; pues nosotros organizamos una salida a la piscina, algo en lo que todos puedan participar». En cambio, en Apamp prefieren el modo inclusivo: «Queremos que haya una convivencia real, de personas con y sin discapacidad», dice Morán, quien explica que lo difícil es tener cuidadores; en su caso refuerzan su plantilla con el apoyo de la Diputación, y con alumnado en prácticas.

Dos consellerías ofrecen unas 150 plazas específicas para el alumnado

La Xunta ofrece campamentos inclusivos a través de Xuventude, y específicos con Política Social.

Las familias de alumnos con discapacidad, sin limitación de grado, tienen dos vías para pedir campamento en la Consellería de Xuventude: entrar en el procedimiento general, para el que hay 7.611 plazas; o por la vía específica de plazas de inclusión, que tiene 100 puestos y que tiene su propio sorteo de plazas. Este programa está diseñado para niños y jóvenes de entre 9 y 17 años.

El programa de campamentos de la Consellería de Política Social está destinado a 250 personas divididas en 14 turnos de diez días de duración, es decir, menos de 20 personas por turno. Al grupo escolar le corresponderían como mucho 50 plazas, y según los datos de Política Social, en Galicia hay 7.500 niños de entre 7 y 15 años con al menos un 33 % de discapacidad reconocida. Las 250 plazas del programa Tu mejor verano se reparten para personas de hasta 50 años (hay 52.400 posibles beneficiarios).