Pontón celebra la decisión de Sánchez y le emplaza a cumplir los compromisos con Galicia

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, ha mostrado esta mañana en el Parlamento gallego su satisfacción por la continuidad de Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno, porque la dimisión, considera, hubiese sido un triunfo para la derecha y la constatación de que la estrategia del juego sucio da resultados. Eso sí, la líder nacionalista ha emplazado a Sánchez a cumplir con la agenda gallega y los puntos de acuerdo de investidura firmado en noviembre, cuyo cumplimiento también está ahora en entredicho por la ausencia de unos nuevos presupuestos. Prórroga que se decidió tras la convocatoria de las pasadas elecciones catalanas.

Durante su comparecencia,Ana Pontón le ha pedido a Sánchez que no se quede solamente en la denuncia y tome «medidas efectivas de rexeneración democrática, para frear os bulos, o lawfare e a degradación da política».

El BNG ha tenido también palabras de reproche para el presidente del Gobierno, al que ha advertido del riesgo que supone para el conjunto de la democracia la propagación de bulos. Algo que, según Pontón, no siempre ha encontrado la oposición del PSOE. «Nós xa expresamos empatía e solidariedade co presidente, a nivel persoal; e dixemos moitas veces que en política non vale todo, que non se poden traspasar liñas vermellas para deshumizar ao adversario; temos que ser solidarios, pero nese sentido tanto o PSOE como Sánchez levan demasiado tempo mirando para outro lado mentres se perseguía a dirixentes doutras forzas da esquerda e do nacionalismo; está ben a reacción, pero tería que terse dado antes», ha criticado Pontón, en una línea argumental similar a la ya expresada por el fundador y líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Ana Pontón ha recordado la campaña de las autonómicas del 2005 o se ha remitido a las últimas elecciones gallegas, como ejemplo de que no se juega limpio en la política. En la misma línea se ha expresado el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, que ha insistido en que es innegable que el lawfare existe, pese al silencio del partido que ahora lo denuncia. «O Bloque di hoxe o mesmo que o pasado xoves: respecto, pero tamén que non iamos movernos da nosa folla de ruta, que consiste na defensa dos intereses de Galiza», ha dicho Rego, quien considera positivo que la legislatura pueda seguir para dar cumplimiento al acuerdo de investidura.