«Para convencer unha parella de Ourense de que a case Jácome dixéronlle: ''Irá limpito y bien vestido''»

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, decidió cambiar el sistema de organización de las bodas civiles en el Ayuntamiento tras denunciar la «mafia» que, según él, tenían montada una funcionaria y un concejal para que fuese este quien oficiase las ceremonias de manera preferente. Jácome dio la orden de no delegar más esa competencia en los ediles de la oposición para, así, ser él la única persona que asuma la tarea de casar a los ourensanos. Pese a todo, hay parejas que se resisten, y, para convencerlos, los funcionarios utilizan diversos argumentos: «No os preocupéis. Irá limpito y bien vestido».

Esa frase la pronunció una trabajadora municipal cuando los novios insistían en que los casase Pepe Araújo, ese miembro de la Corporación ourensana que más bodas oficiaba hasta que Jácome dijo «basta». Lo explica el propio concejal del PP (que antes estuvo en Ciudadanos).

Según su relato, todo comenzó un sábado hace aproximadamente dos años, un día en el que tenía varias ceremonias programadas. «Entre unha e outra, estaba eu tomando un café e chegou o alcalde vestido con roupa deportiva e, cando volvín, a funcionaria que estaba encargada do tema estaba chorando», explica Araújo. Cree que el alcalde sufrió un «ataque de ira» al comprobar que las parejas pedían que fuesen otros concejales quienes los casasen.

Unos días después, el regidor de Democracia Ourensana relevó a esa trabajadora y denunció públicamente una supuesta «mafia» que habrían montado esa funcionaria y el concejal del PP. Aunque no fue hasta esta misma semana cuando Jácome cumplió su amenaza de no dejar a los miembros de la oposición oficiar bodas, Araújo asegura que ya hace meses que el Concello pone obstáculos a las parejas que piden que los case algún concejal que no sea el alcalde: «Houbo situacións moi curiosas. Unha funcionaria, para convencer unha parella de que a case Jácome, díxolle textualmente: “No os preocupéis, que irá limpito y bien vestido”». En ese contexto, el edil dice entender «perfectamente que haxa noivos que non queiran ese señor na foto da súa voda».

El tablón de anuncios de la sede electrónica del Concello de Ourense publicó ayer un decreto firmado el jueves por Jácome para reiterar sus normas para la celebración de los matrimonios civiles. El texto subraya que la competencia para oficiar las bodas es suya: «O alcalde resérvase a facultade de autorizar persoalmente os matrimonios civís no Concello de Ourense».