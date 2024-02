La huelga cancela este viernes 10 trenes entre A Coruña y Vigo

Imagen de un tren en la estación de A Coruña. Marcos Miguez

Un total de 10 trenes que conectan A Coruña y Vigo serán cancelados este viernes por la huelga convocada por CC.OO.,sindicato que ha calificado de «abusivos» los servicios mínimos decretados por el Ministerio de Transportes.«Están prácticamente todos los trabajadores, por lo que es muy difícil ejercer el derecho a la huelga», han lamentado fuentes del sindicato a Europa Press. Por otra parte, el paro se convoca en el día que más se incrementa la movilidad ferroviaria, tanto en el eje atlántico como en las conexiones de larga distancia.

De esta forma, según la página de Renfe, desde la estación de A Coruña no circularán los trenes de media distancia de las 11.00 horas, 13.58 horas, 18.00 horas, 19.45 horas y el último del día, el de las 22.10 horas. En dirección contraria, no saldrán de la ciudad olívica el tren de las 6,50 horas, 13,40 horas, 14,10 horas y los dos previstos -uno con salida de Guixar y otro de Urzaiz- a las 18.15 horas. También se verán afectados los trenes con conexión A Coruña - Ourense que estarán cancelados el de las 5.50 horas y el de las 7.02 horas. En sentido contrario no circularán el de las 6.40 horas, 16.40 horas y 19.40 horas.

Por otra parte, según el sindicato, en larga distancia se verán afectados dos trenes con conexión Ourense - Madrid Chamartín el de las 12,58 horas y en sentido contrario el de las 13,15 horas.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible publicó el lunes los servicios mínimos para esta jornada. Así, en cercanías es del 75 % en hora punta y del 50 % el resto de la jornada, en media distancia es del 65 %, mientras que en AVE-larga distancia es del 73 %.

La huelga convocada por CC.OO. con una duración de 23 horas en Renfe y el ADIF comenzará este viernes a las 00.00 horas para reivindicar la eliminación de las categorías de ingreso en Renfe y la implementación de la jornada de 35 horas semanales en el ADIF.

En la huelga que concierne al ADIF, el Sindicato de Circulación Ferroviaria (SCF) también se ha sumado a la convocatoria para reclamar también la jornada de 35 horas que el comité pactó con la empresa el año pasado pero que el Gobierno ha tumbado por el incremento del gasto previsto al aplicar la retroactividad.