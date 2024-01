Tres coaliciones de izquierdas se presentarán a las elecciones gallegas

La junta electoral autonómica ha hecho público el listado de coaliciones registradas de cara a las próximas elecciones gallegas. Finalmente serán tres las agrupaciones de partidos de izquierdas que concurrirán a los comicios del 18 de febrero.

Una de esas coaliciones integrará a Podemos y a la Alianza Verde, y se denominará oficialmente Podemos Galicia (Podemos-Alianza Verde). Así quedó decidido después de que las bases de la formación morada en Galicia rechazaran un acuerdo con Sumar. La militancia también respaldó que la candidata de esta coalición sea la exconcejala coruñesa Isabel Faraldo, al conseguir su lista (afín a la actual dirección autonómica del partido) más votos que la presentada por el colectivo Rexurdir, encabeza por Charo Varela.

Movemento Sumar Galicia (MSG), Izquierda Unida-Esquerda Unida (EU) y Verdes Equo (Equo) conformarán otra de las coaliciones, bajo el nombre Sumar Galicia. La candidata será la todavía diputada en el Congreso, Marta Lois. La cabeza de lista de Sumar en las elecciones gallegas, que no fue elegida en primarias, ya ha anunciado que dejará su escaño en la Cámara baja para dedicarse a la campaña electoral.

La tercera coalición ha sido promovida por el ex secretario xeral del PSdeG, Pachi Vázquez, que ha sumado varias fuerzas políticas a su proyecto, Espazo Común, de cara a presentar listas en las cuatro provincias. Esta unión de partidos se llamará Espazo Común Galeguista (ECG), y además de la formación del exsocialista, estarán en ella Unidade Local, Coalición Galega (Coaga) y Galicia Sempre (Ga.S). Aún no se ha anunciado quién será el candidato, pero Pachi Vázquez no ha descartado ser él mismo quien encabece la candidatura.