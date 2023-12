Vox se presentará a las elecciones en Galicia para combatir «la imposición del gallego»

Rueda de prensa de Santiago Abascal Jesús Hellí­n | EUROPAPRESS

Aunque ya había anunciado su intención de hacerlo, la formación política Vox confirmó este miércoles que se presentará a las próximas elecciones autonómicas gallegas. Lo hará, dice, para «promover un cambio de políticas en la Xunta de Galicia», que está «secuestrada desde hace años por un Partido Popular rendido a políticas propias de gobiernos de izquierdas y que ha dejado huérfanos políticos a miles de gallegos».

Para el partido que lidera Santiago Abascal, Galicia debe dejar atrás «las políticas feministas estériles, el creciente adoctrinamiento en las aulas o la imposición lingüística del gallego en determinados ámbitos». La comunidad necesita más que nunca, asegura Vox en un comunicado, desarrollar políticas que ayuden a paliar los problemas reales de los ciudadanos, como la crisis económica o la despoblación que afecta sobre todo al entorno rural gallego.

La formación asegura que es necesaria una respuesta «clara y contundente» a los problemas que preocupan a los gallegos. Para ello es precisa, apunta, una buena gestión de los servicios públicos, acabar con las duplicidades de administraciones, la defensa firme de los puestos de trabajo o la soberanía energética, entre otras medidas.

Frente a la intención de otras formaciones políticas de «intoxicar a la opinión pública», Vox asegura que estará presente en las próximas elecciones gallegas con el objetivo de «cambiar el rumbo de la comunidad», como ya está haciendo, afirma, en los ejecutivos autonómicos en los que está presente.

De momento, Vox no adelanta quiénes serán sus cabezas de lista en las cuatro provincias gallegas, un camino que debe recorrer en las próximas semanas, aunque todavía no hay fecha para las elecciones. Actualmente, el partido de Santiago Abascal no tiene representación en el Parlamento de Galicia.