La Xunta exime de cargas burocráticas a alumnos, centros y empresas para la cotización de prácticas

Imagen de archivo de una empresa con alumnos de FP dual MARCOS MÍGUEZ

El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, se ha reunido este lunes por videoconferencia con los directores de los centros que imparten enseñanzas de FP, a los que les ha anunciado que la Xunta va a eximir tanto al alumnado como a los centros y a las empresas de cualquier carga burocrática que suponga la cotización de las prácticas.

Según ha trasladado la Xunta, lo hará a través de un acuerdo con la Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga), con la que también ha colaborado en la gestión de la FP Dual y que, por lo tanto, cuenta con una acreditada experiencia en este ámbito. El Gobierno gallego destinará un millón de euros en habilitar este sistema «fronte a desidia do Goberno central».

«Arrredor de 16.000 estudantes e 12.000 empresas colaboradoras veranse beneficiadas por esta medida, que garante que ningún alumno perda as súas prácticas», destacó el conselleiro, que ha hecho hincapié en que la Xunta considera positivo que los alumnos coticen por sus prácticas. Según Educación, ha sido la «actitude unilateral do Goberno central, impoñendo esta medida ás universidades e as comunidades autónomas sen ningún tipo de diálogo, a que xera unha situación de incerteza e pon en perigo as prácticas, e incluso a titulación dos alumnos».

Román Rodríguez ha denunciado que el Gobierno central todavía no había habilitado los mecanismos jurídicos ni de gestión para hacer realidad esta medida, «aínda que querían implantala o 1 de outubro e que a porán en marcha o próximo 1 de xaneiro», por eso la Xunta ya llevaba un tiempo trabajando con la Feuga para cerrar una solución como la que ha anunciado hoy. El objetivo: no sobrecargar de trabajo administrativo a los centros o a las empresas, con las tareas de altas y bajas en la Seguridad Social. También critica que el asunto se ha pasado de un ministerio a otro, sin ofrecer una solución: «Está todo sen resolver».

16.000 alumnos de FP y 10.000 de universidades

El conselleiro ha destacado el «descontento xeral» con la forma de poner en marcha esta medida, tanto de los gobiernos autonómicos como de las propias universidades. Solo en Galicia, la cotización de prácticas afecta a 16.000 alumnos de FP y a otros aproximadamente 10.000 de universidades. También ha afirmado que ponen en peligro que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, colaboren con la formación de los estudiantes.

En esta línea, Román Rodríguez ha denunciado «a clara intencionalidade política de Moncloa con esta medida». A partir del 1 de enero, los alumnos que realicen prácticas curriculares quedarán comprendidas como asimiladas a trabajadores por cuenta ajena en el Régimen General de la Seguridad Social.

«O Goberno central decidiu homologar un estudante a un traballador e que os estudantes en prácticas pasen a ser cotizantes á Seguridade Social. Hai unha clara intención política de intentar maquillar as estadísticas laborais, aportando no conxunto de España sobre un millón de afiliados», señaló Rodríguez.

Según ha trasladado la Xunta, en la Conferencia Sectorial de Educación de la semana pasada, Galicia pidió al ministerio retrasar la puesta en marcha de esta medida hasta el inicio del curso 2024-25, ofreciendo más tiempo a alumnos, centros y empresas para adaptarse a ella. También se demandó que el Gobierno central habilitara un sistema informático sencillo y ágil que permita la gestión de las altas y bajas, evitando la carga burocrática para el sistema educativo y productivo.