El BNG reclama «un novo status político de nación para Galiza»

Sandra Alonso

«Se [Pedro] Sánchez quere o voto do Bloque ten que gañalo cumprindo con Galiza», no habrá «cheque en branco» para la investidura del candidato socialista, afirmó hoy domingo Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, tras la reunión de la ejecutiva del partido, convocada en Santiago para analizar la situación política estatal.

«Con Galiza todo, sen Galiza nada», insistió Pontón refiriéndose a Sánchez y antes de reiterar que no apoyarán la investidura de Alberto Núñez Feijoo, candidato del PP, porque «en Galiza coñecemos ben o desastre das súas políticas, que deixaron o país peor».

Ana Pontón, portavoz nacional do BNG: «Sánchez vai ter que suar a camiseta de Galiza para ter o noso voto» Xosé Gago

Sin embargo, el gobierno alternativo al PP deberá tener en cuenta la «axenda galega» si quiere contar con el apoyo del BNG. La portavoz nacionalista atribuyó a su partido la consecución de «fitos históricos» como la rebaja de peajes de la AP-9 el dragado de la ría de O Burgo o la electrificación de la línea entre Lugo y Ourense. Pontón comparó esos avances con el trabajo de los otros 23 diputados gallegos que «seguen o ditado de Madrid». «Quen marca a diferencia a favor deste país é o BNG», afirmó.

Pontón vaticinó además el cambio en Galicia, con un Bloque «imparable» que« liderará o próximo goberno da Xunta e defendendo ao país sen ataduras madrileñas».

Criticó además el «servilismo» de Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, a Madrid. «Mesmo vota en contra do uso do galego no Congreso», le reprochó Pontón, un hecho «tan vergoñento que non ten parangón» y que evidencia que es un «peón da estratexia de crispación que dita Feijóo» y que «se empeña en negar que Galiza existe, coa súa lingua, a súa cultura e como nación histórica»

La portavoz del Bloque también presentó una serie de medidas ante la situación económica y de las familias por la subida de los precios. Recordó que el Bloque ha llevado al Parlamento la creación «dun cheque de até 500 euros para gastos en libros de texto e material escolar», y propondrá la reactivación de la tarjeta básica o que se conforme un «fondo de rescate hipotecario sufragado nun 75 % pola banca» para beneficiar, con un tope a los intereses, a quienes tengan ingresos por debajo del salario medio (26.832 euros) «obrigadas a destinar máis do 30 % dos seus ingresos a pagar a hipoteca».

En cuanto al debate territorial, Pontón anunció que el Bloque pedirá «o desbloqueo da comisión parlamentaria de financiamento», que se reclamen« todas as transferencias pendentes» y negociar «un novo status político de nación para Galiza, para non quedar atrás mentres Euskadi e Cataluña avanzan».

«Cando falamos autogoberno falamos de ter as ferramentas para dar máis benestar aos galegos e as galegas e por iso o BNG quere camiñar con paso firme nesta dirección», subrayó la portavoz del Bloque.

Finalmente, hizo referencia a la reciente reunión del Ecofin en Santiago para advertir que «a volta á austeridade non é o camiño» ya que, como se demostró en el 2008, es una «receita fracasada que só vai traer máis recortes, máis desigualdades sociais e territoriais e que vai comprometer a resposta aos grandes retos que temos por diante, como a transición enerxética».