La Xunta convocará una nueva oferta de empleo en educación en el 2024 con plazas libres y de estabilización

La Xunta convocará una nueva oferta pública de empleo en educación (OPE) para el año 2024, anunció hoy jueves su presidente, Alfonso Rueda, en su respuesta a una pregunta del portavoz del PSdeG, Luis Álvarez, sobre la situación del sistema educativo gallego.

El titular de la Xunta explicó que uno de los propósitos de la OPE será continuar con la estabilización de profesores e incluirá la convocatoria de plazas libres. El presidente subrayó que el volumen de plazas será similar al de ejercicios anteriores. Es decir, probablemente superará el millar, ya que en el 2021 se convocaron 1.600, en el 2022 fueron 1.000 y este año, cuando solo se convocaron de estabilización por la llamada ley Iceta, se consolidó a unos 1.400 interinos. Los detalles exactos de la convocatoria, en la que aún se está trabajando, se conocerán hacia finales de año, como es habitual, ya que su presentación está vinculada a los presupuestos. Rueda recordó además que desde el 2009 se ha estabilizado a más de 17.000 docentes, 4.000 en los últimos años y subrayó que se mantendrá la apuesta por «un sistema educativo excelente, que sexa cada vez máis inclusivo,dez puntos máis que a media española; con máis linguas, con máis tecnoloxía 63.000 rapaces co libro electrónico; con máis competencias stem e mais inserción laboral, con maís aposta pola igualdade, dende os cero ata que remata a escolarización obliigatoria, gratuidade absoluta, non o ten ningunha comunidade autónoma».

El anuncio de la OPE fue la principal novedad de la primera sesión de preguntas al presidente del curso político.

El debate entre Rueda y Luis Álvarez fue de guante blanco pese a las diferencias. Rueda agradeció el tono «moderado» del socialista, que atribuyó a su conocimiento personal del sector, ya que es profesor e inspector educativo. Álvarez reconoció que el sistema educativo gallego «non é un mal sistema», pero advirtió que la Xunta lo está poniendo en riesgo porque le tiene un «amor low cost», que ha incluido el «recorte» de más de 1.439 plazas de profesores, la retirada de la gratuidad total de los libros de texto o el cierre de centros rurales,.

Rueda le replicó recordándole los resultados de los exámenes Pisa, que sitúan a Galicia en los primeros puestos de la clasificación nacional en distintos ámbitos. También subrayó su alegría porque fuese «aquí en Oroso, na Coruña en Galicia» donde la Casa Real eligiese presidir la apertura del curso escolar y decir que «a educación pública funciona».

Rueda también afeó a los socialistas que eligiesen otro acto relacionado con el arranque del curso para hablar de las primarias de su partido, y se refirió a las palabras de Valentín González Formoso, su secretario general, de que están preparados para ir a unas autonómicas: «Están totalmente preparados, se convoco eleccións non teñen nin candidato». Álvarez criticó que desviase al debate educativo al «problema que pode ter ou non ter un partido para definir o seu candidato», y Rueda le agradeció que reconozca el «evidente problema que todo o mundo percibe».

« Franco tamén era galego e non o imos apoioar nunca », dijo Pontón de Feijoo. « Tampouco Putin é galego e vostedes o apoian », replicó Rueda

La portavoz del BNG, Ana Pontón, preguntó al presidente por la posición que adoptará su gobierno en el debate territorial. Pontón acusó a Rueda de ser un «presidente accidental» que se pasa el día «coa calculadora nas mans» para decidir cuando convoca las elecciones.

El titular de la Xunta le recomendó «menos soberbia e mais realismo». Recordó que el Bloque quería ser decisivo en Madrid, y que los gallegos valorarían sus méritos en la anterior legislatura. Pero en el examen de las generales les dieron un diputado en Galicia frente a 25 del PP. «Os galegos non son parvos», subrayó. También criticó que Pontón anunciase en la noche electoral que el BNG daría su apoyo al PSOE «sen condicións» solo para pasar a «poner condicións» este fin de semana. «Ese é o teatriño do BNG», resumió.

Pontón respondió con tres propuestas: reclamar al Estado todas las competencias pendientes recogidas en el estatuto, desbloquear la comisión parlamentaria para plantear un nuevo modelo de financiación y defender la posición de Galicia como nacionalidad histórica. Además ironizó con las críticas del PP por el rechazo del BNG a negociar la investidura de Feijoo mediante «argumentos pintorescos» como que Feijoo es gallego. «Franco tamén era galego e non o imos aopiar nunca». «Hai que estar en marte ou ser marciano», añadió para pensar que el BNG va a apoyar a Feijoo, que dejó «unha Galicia peor» y ahora pacta con la «extrema dereita racista, machista e antigalega».

Hubo quien pensó que Rueda denunciaría una comparación entre Feijoo y Franco, pero el presidente sacó una respuesta irónica que fue muy celebrada: «Tampouco Putin é galego e vostedes o apoian. Se nos temos que guiar por iso...». El titular de la Xunta preguntó a Pontón si van a apoyar la reclamación de los nacionalistas catalanes de 70.000 millones de euros y 20.000 más al Estado, lo que casi multiplica por nueve el presupuesto anual de Galicia. También le preguntó qué exigirá en concreto a Sánchez a cambio de su apoyo a la investidura, y recordó que el acuerdo alcanzado en la anterior legislatura, que «ia cambiar o curso dos planetas», no se aplicó. Entre las medidas que quedaron pendientes mencionó la bonificación total de la AP9, el corredor atlántico, la tarifa eléctrica gallega, la reactivación de los astilleros de Barreras y Vulcano, medidas contra la violencia machista, la deuda del sistema de dependencia, la reposición de efectivos en la Administración pública, y la reunión en el primer trimestre de la comisión mixta de transferencias, «que non se reuniu xamais». «As prioridades de Sánchez e as prioridades dos independentistas cataláns e vascos non son as prioridades de Galicia», advirtió el presidente.