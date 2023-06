Importa todo, menos los ourensanos

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, se desplazó ayer por la tarde con un colaborador hasta el aparcamiento de la Cidade da Cultura. Allí departió con el secretario de Organización de los socialistas gallegos.

Algo hemos debido hacer mal los ourensanos en otra vida para que el futuro de nuestra ciudad lo estén decidiendo señores que se reúnen en aparcamientos, como si fuésemos material de contrabando. En realidad, eso es lo que son los vecinos de la tercera ciudad de Galicia para algunos de los que mandan en los partidos: mercancía. Después de decir el PP que no pactaría con Jácome «de ninguna manera» o de asegurar el PSOE que no iba «a negociar nada» con él, ahora se ven a escondidas, como si hubiesen quedado para jugar al Risk o al Monopoly. Mientras tanto el BNG se ha puesto de perfil tras asegurar que no permitiría un gobierno ni de Jácome ni del PP, pero sin dar un solo paso para pergeñar una alternativa.

Los partidos que llevaron al alcalde al juzgado, que lo acusaron de ocho delitos, que aseguraron que formaba parte de una organización criminal o que pagaron 2.000 euros de fianza para seguir adelante con una querella consideran que nos merecemos que siga sentado en el sillón. Allí estará hoy, disfrutando del papelón de sus oponentes, y siendo menos cínico que ellos: es el único que se está comportando como se espera de él.

Los populares nunca calibrarán el daño que le infligieron a la ciudad (y a sí mismos) cuando la hicieron rehén de Jácome. Hoy se puede repetir la historia, pero PSOE y BNG también serán responsables. Una diputación, unas elecciones generales o incluso una cabezonería parecen importar más que los vecinos de Ourense. Siempre podremos mudarnos a O Pereiro de Aguiar.