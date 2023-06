El concurso de traslados del Sergas oferta 7.510 plazas

M.MORALEJO

El concurso de traslados abierto y permanente del Sergas incluye un total de 7.510 plazas. La mayoría, casi seis mil, son para personal sanitario, y más de 1.500, para personal de gestión y servicios. La aprobación de la oferta de destinos ha sido publicada en el Diario Oficial de Galicia, y el listado podrá consultarse en la página web del Sergas.

Durante quince días, desde este viernes 9 de junio y hasta el próximo 23 de junio, estará abierto el plazo para que los admitidos en el concurso de traslados puedan modificar, si lo desean, su selección inicial de destinos (eliminar, añadir o modificar el orden de preferencia de los solicitados).

Esas modificaciones deberán firmarse electrónicamente con certificado digital, pero no requerirán entrega de documentación adicional. Quienes no quieran hacer cambios en las plazas solicitadas, no tendrán que hacer ninguna gestión.

De las plazas ofertadas, 672 corresponden a personal facultativo de atención especializada; 101, a facultativo de primaria; 3.256, a personal diplomado sanitario; 1.910, a personal sanitario de Formación Profesional; y 1.571 son para personal de gestión y servicios