Gobierno y jueces y fiscales firman la subida de sueldo que evita la huelga, pero con el rechazo de la asociación mayoritaria

Representantes de los ministerios de Justica y de Hacienda y de las asociaciones de jueces y fiscales, este martes en la firma del acuerdo.

El Gobierno escenificó este martes en Madrid el acuerdo que sella la paz con los jueces y fiscales a cambio de subirles el sueldo 450 euros al mes por nómina. Es una paz a medias porque el acuerdo ha sido firmado con la ausencia de la asociación mayoritaria de la carrera judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que se desmarcó del pacto con duras críticas al Gobierno y a los compañeros que aceptaron la oferta económica.

Por parte del Gobierno, en el acto de la firma estuvieron presentes el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, mientras que de la otra parte asistieron los representantes de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AFJV), Foro Judicial Independiente (FJI), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). No había nadie de la APM.

El Gobierno califica el acuerdo de «histórico», con mejoras retributivas y con la ampliación de la plantilla en las carreras judicial y fiscal, con la creación de 100 plazas este año y otras 100 en el 2024. Considera el Ejecutivo que esas medidas contribuirán a mejorar el servicio público de Justicia, y asegura que esos nuevos puestos se sumarán a otros 200 aprobados previamente para cada uno de esos ejercicios, con lo que el incremento será de 300 plazas cada año. El acuerdo también recoge que las asociaciones y los ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública establecerán un nuevo marco de relaciones, «caracterizado por el diálogo continuado».

Para desarrollar ese diálogo se constituirán grupos de trabajo permanentes y una comisión de seguimiento del acuerdo, en la que participarán las asociaciones firmantes, y en cuyo seno se resolverán cuantas dudas e interpretaciones puedan derivarse de la aplicación práctica del acuerdo. En cuanto a la Comisión de Retribuciones, se convocará con carácter anual para valorar el desarrollo y aplicación de los acuerdos alcanzados, teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias y los trabajos desarrollados por los distintos grupos.

El pacto con el Gobierno no satisface en nada a la Asociación Profesional de la Magistratura. Su presidenta, María Jesús del Barco, considera que «no es un buen acuerdo para los jueces». En Onda Cero explicó que con este acuerdo los Gobiernos no tendrán que convocar una reunión cada año para revisar el salario de los jueces, sino que ahora se ha asumido esta subida para cinco años «y ahí se quedan congelados». Reconoce que el acuerdo habla de que habrá varias reuniones de seguimiento, pero tiene sus dudas sobre eso: «Teniendo en cuenta que hemos tenido que poner una demanda y hacer una convocatoria de huelga para que nos llamaran, a mí este tipo de acuerdos firmados por escrito me cuesta mucho creérmelos. Me parece que es hacer un acto de fe casi religioso».

La presidenta de la APM insiste en que este acuerdo es un error y aclara que su asociación no ha desconvocado la huelga, la ha suspendido sin fecha. «Vamos a ver qué pasa ahora, vamos a ver si es verdad que el ministerio nos va a seguir convocando para recuperar el poder adquisitivo perdido en otras materias que también eran objeto de reclamación».