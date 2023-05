Jácome, sobre donaciones de empresas: «Nos van a meter en chirona»

MIGUEL VILLAR

Desde el pasado fin de semana vienen haciéndose públicos audios en los que se escucha al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, hablando de asuntos comprometedores. En algunos propone a funcionarios cargar con una multa que le pusieron a su coche oficial o sugiere la posibilidad de enchufar a sus asesores en empresas concesionarias de servicios municipales. En otra grabación se refiere a supuestas aportaciones ilegales de determinadas empresas para su campaña electoral.

En este último audio publicado por el diario La Región, Jácome habla sobre su actual jefe de gabinete, Francisco Lorenzo, con un interlocutor sin identificar. Define al trabajador eventual —que figura como número diez en la candidatura de Democracia Ourensana— como «el conseguidor». El alcalde habla de supuestas aportaciones económicas de empresas de la construcción, pero cuestiona las cantidades: «De momento son todo limosnas [...] Nos van a pillar con limosnas, ¿sabes? Si metes el palo, mételo a lo grande». En este contexto, Jácome cita posibles aportaciones de Extraco y de «Collarte».

Ir «a lo grande»

En otro momento de la conversación, el alcalde insiste en la idea de no limitarse. «Yo creo que debíamos ir a lo grande y no en trapalladas de estas. A lo grande». Jácome pone como ejemplo una subvención concedida por el Estado para poner en marcha una plataforma de comercio electrónico. «Son dos millones y medio de euros, se lo quiere dar a los de Coruña y que nos den 200.000. ¡No, hombre, no!», dice el regidor ourensano, que añade: «¡Hacerlo vosotros con unos amigos informáticos, hombre! Es mejor pillar así 800.000 de una vez que andar con caralladas».

En cualquier caso, durante la conversación Jácome reconoce el buen trabajo de Francisco Lorenzo. Cuando su interlocutor le pregunta al alcalde por el papel del asesor, este responde: «Él me dice que lo que está haciendo vale mucho más de lo que está pagando su sueldo. Y yo le dije que, home, en el futuro tiene que cobrar más, eso está claro. [...] Él me dijo: cualquier persona que haga de conseguidor te cobra 10.000 euros por esto». En un momento dado, Jácome bromea sobre lo delicado de los asuntos que estaban tratando: «Nos van a meter en chirona».

Sobre sus asesores

Aunque el alcalde valora positivamente las gestiones de su jefe de gabinete, en otros audios que se han ido conociendo se refiere en varias ocasiones de forma despectiva al personal eventual que trabaja a su servicio en el Ayuntamiento. En un audio publicado por La Voz de Galicia muestra su disposición de echar a «todos los inútiles a la calle» y también sugiere la posibilidad de recolocarlos en empresas concesionarias de servicios municipales. «Hombre, no los vas a dejar tirados, porque dieron la cara por ti», justifica.

En un determinado momento de la charla critica a una de las trabajadoras de su equipo por no avisarlo cuando llegaba tarde a un acto. «¿Y por qué no llamaste, subnormal? Es corta, estaba en el paro», reflexiona el alcalde de Ourense, que detalla sus planes de futuro en materia de contratación eventual: «Hay que fichar a tíos jóvenes que salen de la carrera. Con treinta y pico, cuarenta, no pillas a nadie porque el que esté libre es porque es malo».

En relación a la renovación de la plantilla de asesores, Jácome subraya que esta no afectaría a las secretarias, «que nos hacen falta». Además, se refiere a una de ellas en clave positiva: «Las chicas de bajo perfil, bien». También habla bien, a su modo, sobre otra trabajadora que tiene un problema de audición. «Está muy buena y es muy buena tía, pero está sorda», dice el alcalde, que en otro corte hace un chiste sobre esa misma asesora, de nuevo sobre su capacidad auditiva: «Hoy llego en el coche [...] y pongo la música, una balada. Y yo: ‘‘Te gusta’’. Y ella: ‘‘Tiene marcha’’». A ese comentario le siguen las risas de sus dos interlocutores. Uno se anima entonces y también cuenta una anécdota sobre ello.

La oposición pide que actúe la Fiscalía «con celeridad» para que no destruya pruebas

«Lo puedo decir con conocimiento de causa, aunque me echen del colegio de psicólogos. Creo que tiene una profunda psicopatología». Así se refiere a Gonzalo Pérez Jácome quien fuera uno de sus asesores de máxima confianza al inicio del mandato, José Manuel Palacios. Él abandonó el partido junto a cinco concejales que en el año 2020 denunciaron irregularidades en la gestión de los recursos económicos de la formación política. «El tiempo nos ha dado la razón», proclamaron ayer en una rueda de prensa en la sede de su nuevo partido, la Coalición de Centro Democrático, con el que concurrirán el próximo 28M.

Ya en su día, los hoy exconcejales de Democracia Ourensana recopilaron datos sobre la supuesta gestión irregular de los fondos del partido. Ayer volvieron a hablar de «anomalías contables» y acusaron a Jácome de apropiarse de más de 300.000 euros. Como consecuencia de los audios publicados, han decidido volver a llevar esta información al Tribunal de Cuentas, así como a la Agencia Tributaria.

Estas acciones se unen a las ya iniciadas en la vía judicial por PSOE y BNG. Los primeros en hacerlo fueron los nacionalistas, que el pasado sábado —tras hacerse público el primer audio, sobre la supuesta falsedad documental en la multa al coche oficial de Jácome— presentaron una denuncia en el juzgado de guardia. Tras conocer las siguientes grabaciones que se han ido publicando, el Bloque estudia ampliar los hechos denunciados.

El PSOE, por su parte, presentó ayer un escrito ante la Fiscalía pidiendo que se inicie una investigación «con la mayor celeridad posible» para, entre otras cosas, «evitar la destrucción de pruebas». Paco Rodríguez, candidato socialista a la alcaldía de Ourense, insistió ayer en que Jácome tendría que haber dimitido y «o único que queda é recorrer ao territorio da xustiza». El Partido Popular, por su parte, estudia tomar también medidas judiciales. El último en pronunciarse sobre este asunto fue el número dos del PP local, Jorge Pumar, que instó al regidor ourensano a dimitir «por dignidade».

El alcalde pide que la Policía revise su despacho por si hay micrófonos

El regidor ourensano cree que las grabaciones que se han publicado en los últimos días pueden ser delictivas y ha presentado una denuncia en el juzgado de guardia. Gonzalo Pérez Jácome rompió ayer su silencio y, según explicó en un comunicado, el Ayuntamiento ha pedido a la Policía que lleve a cabo un barrido para la localización de micrófonos en las dependencias de la Alcaldía. Jácome asegura también que la «operación de espionaxe» no se acaba ahí: «É evidente que me están seguindo». Sobre los audios, subraya que son «ilegais e carentes de valor, están editados, manipulados, falseados e descontextualizados».