Baltar no descarta volver a pactar con Jácome, recordando que «todos quisieron pactar con él» en el 2019

Pérez Jácome y Baltar en una reunión de trabajo en agosto del 2019 Alberte Paz Garza

El presidente de la Deputación de Ourense, José Manuel Baltar (PP), no descarta volver a pactar con el líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, y ha recordado que «todos quisieron pactar con él» en el 2019. En ese año, Baltar se apoyó en el actual regidor de Ourense para conservar el bastón de mando provincial, facilitando a su vez que Jácome fuera investido alcalde.

En una entrevista en Radio Galicia Cadena SER, Baltar ha dicho que confía en obtener buenos resultados en las elecciones locales del 28 de mayo, en las que espera que el PP mejore unas cifras que ya fueron «las mejores del PP en toda España». Algo que no evitó que necesitase recabar apoyos en otras formaciones para mantenerse al frente de la diputación ourensana.

Fue en ese escenario en el que el líder provincial popular pactó con Gonzalo Pérez Jácome, al que dio la Alcaldía de Ourense a cambio de que él le diese la presidencia provincial, un pacto que no descarta repetir. Preguntado sobre si repetiría esa alianza, Baltar ha evitado dar una respuesta directa y, sin negarlo, ha recordado que hace cuatro años «todos quisieron pactar con él», pues tenía el voto clave en la diputación, tanto para investir a Baltar, como para promover un cambio de color en el organismo provincial, algo para lo que hubiera sido preciso sumar a Ciudadanos al pacto.

El líder del PP ourensano ha opinado que en estos cuatro años el pacto con Democracia Ourensana ha funcionado correctamente en la diputación, sacándose adelante los presupuestos en tiempo y forma.

Sobre los actuales líderes de su partido, José Luis Baltar ve a Alberto Núñez Feijoo como aspirante a la Moncloa que logrará su objetivo, y defiende el papel del actual líder del PPdeG, Alfonso Rueda. «Los que lo ven desdibujado son los que no tienen la capacidad de dibujar», ha dicho, y ha asegurado que él mismo no tiene aspiraciones más allá de la diputación, por lo que no pretende saltar a la política autonómica.