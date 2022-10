En pleno corazón del Cantón de Molins, una de las trabajadoras del café Beirut aguardaba en el exterior al restablecimiento del suministro. «Al llegar ya me di cuenta de que algo no marchaba bien, no había luz en las farolas y la alarma me daba error. Estuvieron por aquí trabajadores del servicio, pero no lograron atajar el problema». A esta hora, centenares de vecinos y comerciantes permanecen sin iluminación en sus negocios y viviendas, a la espera de que se subsane la avería». Según la información recabada, la recuperación del suministro podría demorarse todavía durante varias horas.

Policía Local de Vigo

También en Vigo, desde las 6:45 horas de este viernes, hasta las 9:00 de este sábado, la Policía Local recibió 100 llamadas por incidencias relacionadas con el temporal de lluvia y viento. A los ya habituales episodios de vallado desplazado por el viento, cuya calle más afectada fue la avenida de Gran Vía, se suman los de contenedores por prácticamente toda la ciudad. A mayores,este viernes, a las 18:22horas, en el camino Paraixal de Arriba, se informó sobre un poste de madera caído en la calle. Los agentes desplazados comprobaron que causó daños a varios vehículos y se identificó a los propietarios para que avisaran a sus respectivas compañías aseguradoras y a personal de telefónica para que subsanasen la incidencia. Pocos minutos después, se recibió aviso sobre una parte de una chimenea que cayó sobre su vehículo estacionado y provocó daños. Ocurrió en la avenida Castelao.