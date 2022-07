Paco Rodríguez

No centro do Obradoiro, entre Raxoi e a catedral, o terreal e o divino, o secretario xeral do PSdeG, Valentín González Formoso (As Pontes, 1971), traza un camiño para o rexurdir dos socialistas galegos tan afastado da resignación do PP como da fantasía do BNG.

—Fai 266 días á fronte do PSdeG: que cambiou no partido?

—Hai dúas facetas. Por unha parte, a reconexión cos sectores sociais e produtivos, que era imprescindible. Por outra parte, o carácter de proxecto autónomo de Madrid. Somos socialistas? Si. Temos boa relación co partido e co Goberno? Por suposto. Pero por riba de todo están os intereses dos galegos, custe o que custe e lle guste ou non ao PSOE.

—Que mellorou e que empeorou con Rueda na ponte de mando?

—Non podo acreditar ningún cambio. As decisións políticas seguen a ser as mesmas, baseadas na resignación e sen enfrontar os graves problemas do país. Non hai proxecto alternativo baseado na ciencia e na tecnoloxía. Os mozos que decidiron marchar, aos que Feijoo lles regalaba unha maleta, seguen a ver Galicia como un país ao que volver para Nadal, pero non como un país no que desenvolver o seu proxecto vital.