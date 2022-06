Recomendación a la consellería

En este escenario, la institución comisionada recomendó a la Consellería de Educación que adoptase las medidas «precisas» para «asegurar» la efectividad del artículo 18 de la ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia en la educación no universitaria sostenida con fondos públicos, en particular, «asegurando el trato preferente de los miembros de familias de especial consideración en la concesión de becas, ayudas o bonificaciones para libros, material escolar, comedores y transporte en todas las etapas de la educación no universitaria».

Sobre el cálculo de precios públicos y bonificaciones de comedor escolar, la defensora gallega señala que «debería tenerse en cuenta el número real de miembros que tiene esa unidad familiar en el momento de solicitar las ayudas o bonificaciones, asimilando como descendiente a los hijos concebidos, siempre y cuando sea más beneficioso.