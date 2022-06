¿Se entienden en la intimidad?

Pilar Canicoba

Nadie explica por qué a estas reuniones políticas se les aplica la misma reserva que a los cónclaves. ¡Extra omnes! Una vez que el saludo de los líderes queda registrado, se cierran las puertas y se hurta cualquier información directa. No es cuestión de que la Iglesia cambie hábitos que tienen su justificación en una inspiración divina que tal vez sería remisa a actuar en presencia de las cámaras. Tratándose de líderes como Rueda, Pontón y Formoso, sin embargo, hubiera sido interesante que sus largas conversaciones fueran retransmitidas en directo, o editadas para una serie por capítulos.

Nunca sabremos lo que se dijeron a solas. Si es verdad que hablando se entiende la gente, ochenta o noventa minutos son tiempo suficiente para no quedarse en el reproche. Nadie está tanto rato con alguien con el que solo existen rudos enconos insalvables. La animadversión da para unos gestos protocolarios, unas cuantas acusaciones, un café y poco más. Algún grado de empatía debió de existir entre ellos para que la charla se prolongara lo que dura un partido de fútbol. Quién sabe si se comportaron como los actores que, tras representar papeles antagonistas sobre el escenario, como Hamlet y Claudio, se reúnen lejos de los focos y los espectadores en los camerinos para compartir amigablemente sus impresiones.

La pregunta es por qué el trío no quiere testigos que aprecien su relación correcta. La posible respuesta es que actúan para dos públicos muy diferentes cuyas demandas se contraponen. Tanto las peticiones para que se produzcan estas citas, como las sonrisas previas, son gestos pensados para los electorados respectivos, que antes y después de las elecciones forman una sociedad en la que cooperan todos los días votantes de todo tipo. En la Galicia real no hay gallegos pertenecientes a ninguna de las tres siglas, sino ciudadanos que, cuando toca votar, buscan, comparan y compran la opción que más les gusta. Mientras tanto trabajan o estudian juntos, forman parte de la misma comunidad de vecinos e incluso se aman sin fijarse en lo que votaron. No hay Capuletos y Montescos, por seguir con el bardo.