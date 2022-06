El autobús con destino a París sale de la estación de autobuses de Lalín todos los lunes, miércoles y sábados a las once y media de la mañana aunque la empresa Anpian, que es la que opera esta línea, recomienda a los viajeros llegar media hora antes. Debido a que son trayectos de largo recorrido y a que los billetes se reservan con anticipación, los días que no hay pasajeros se suspende el viaje, como sucedió ayer. El autocar de la empresa, con sede en Ourense, ya no desplaza hasta la estación de autobuses de Lalín. La vuelta desde París se realiza los mismos tres días de la semana. Sale de la capital francesa a las diez de la mañana y llega a Lalín sobre las ocho de la mañana del día siguiente.

Ir a la vendimia

En la empresa que gestiona esta línea explican que el recorrido tiene su público. Y aunque hay semanas que desde Lalín no hay demanda, la ruta es muy utilizada sobre todo en verano y durante las vacaciones de Navidad o de Semana Santa. La responsable de la venta de los billetes internacionales apunta que entre los usuarios más frecuentes se encuentran «personas mayores a las que les resulta más sencillo coger el autobús que el avión, así como familias con niños y otras personas que acuden a lo largo del año a Francia a trabajar en campañas agrícolas como la de la vendimia». Y es que Burdeos, adonde el autobús llega a la una y cuarto de la madrugada, se encuentra entre las paradas de la ruta.