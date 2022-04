Nuria Picos, técnica de protocolo del presidente de la Xunta: «Las normas se han relajado mucho»

—Pues yo pensaba que sería el más díscolo. Igual lo quería colocar en un sitio, le daba un bocinazo y se ponía donde quería.

—Ja, ja. Fraga tenía un carácter único e irrepetible. Y, efectivamente, eso que dice podía ocurrir. Pero sabía muy bien lo que hacía. Si se cambiaba de sitio y se saltaba el protocolo a propósito, era con una intención.

—Imagino que en una situación de absoluta falta de protocolo se sentirá incómoda.

—No, en absoluto, pero es verdad que no me gusta el caos. Es que yo he nacido en un ámbito militar. Parece que no, pero estas cosas marcan un poco.

—Usted entró en esto por casualidad.

—Yo estudié Geografía e Historia, carrera que no me gustaba nada, pero quise especializarme en ordenación del territorio. Iba a hacer un máster en Madrid, pero un profesor se olvidó de hacerme unas certificaciones y no pude ir. Así que decidí preparar una oposición para el grupo A de la Xunta y, mientras, salió esta de protocolo, así que me puse y la saqué.

—Sus conocidos le pedirán consejo alguna vez, para algún acto, una boda.

—A veces sí, pero diferencio mucho el protocolo social del protocolo propiamente dicho.

—¿Celta o Dépor?

—Como ferrolana, del Dépor.

—¿Qué le gusta hacer en el tiempo libre?

—Me encanta la música, forma parte de mi vida. El sol y la playa, tambien. La lectura, por temporadas.

—Dígame algunas palabras que la definan.

—Soy cuadriculada, transparente y con un alto sentido de la lealtad y de la amistad.

—Algo que le resulte repugnante.

—La gente sin escrúpulos, los trepas.

—Algo que quiera mejorar.

—Mi fuerza de voluntad para hacer algún deporte.

—Una canción.

—Tears in Heaven, de Eric Clapton.

—¿Lo más importante en la vida?

—Ser coherente.